Dziennikarka zadzwoniła do Trumpa na wizji. Tak zareagował na telefon
Dasha Burns postanowiła zadzwonić do prezydenta w trakcie transmisji na żywo w nocy ze środy na czwartek. Dziennikarka omawiała podczas niej wstępne wyniki wyborów połówkowych z innymi dziennikarzami Politico. - Zróbmy to. Spróbujmy zadzwonić do prezydenta - powiedziała. - Sprawdźmy, czy odbierze. Zobaczmy, co się stanie - dodała, sięgając po komórkę.
Po chwili telefon odebrała niezidentyfikowana osoba, która poprosiła dziennikarkę o cierpliwość. - Cześć, Dasha. Jak się masz? - odezwał się po chwili Trump. Cała rozmowa potrwała około pięciu minut, a prezydent spokojnie odpowiadał na pytania. Zapytany o przyczynę porażki republikanów, odparł, że nie było go na karcie do głosowania. Jak dodał nie chce nikogo obwiniać, a ostatnie dni nazwał "bardzo interesującym okresem". Zapewnił, że chce współpracować z demokratami, by mieć pewność, że "sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku". - Nie zamierzam tylko siedzieć przez dwa lata i wszystko wetować - podkreślił.
- Macie to - powiedziała Burns po odłożeniu telefonu. Jeden z komentatorów obecnych w studiu stwierdził, że nie pamięta, by Trump kiedykolwiek wcześniej brzmiał na tak "zmęczonego".
Nie była to jedyna taka rozmowa tego wieczoru. Przywódca USA odebrał również telefon z redakcji "The New York Times". W rozmowie z dziennikiem Trump stwierdził, że jest gotowy zaakceptować wyniki wyborów połówkowych. Powtórzył, że źródeł porażki republikanów upatruje w braku jego nazwiska wśród kandydatów.
Burns i głośny wywiad z Trumpem
Dasha Burs przyszła na świat w Ukrainie, a wychowała w Kalifornii - podaje Politico. Wcześniej współpracowała z telewizją NBC News, w portalu zajmuje się kwestiami związanymi z polityką i władzą w Stanach Zjednoczonych, prowadzi też m.in. własny podcast.
Szerokim echem odbił się wywiad z Trumpem, który Burns przeprowadziła w grudniu 2025 roku. Podczas trwającej ponad 40 minut rozmowy amerykański prezydent m.in. pochwalił Polskę. - [Viktor Orban, ówczesny premier Węgier - red.] nie wpuszcza nikogo do swego kraju. I Polska również robi bardzo dobrą robotę w tym zakresie - powiedział.
Redagował AM