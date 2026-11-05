Dziennikarka zadzwoniła do Trumpa na wizji. Tak zareagował na telefon

Krajobraz po wyborach w USA. Demokraci chcą rozliczać administrację Donalda Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Megan Briggs/Getty Images

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Dasha Burns postanowiła zadzwonić do prezydenta w trakcie transmisji na żywo w nocy ze środy na czwartek. Dziennikarka omawiała podczas niej wstępne wyniki wyborów połówkowych z innymi dziennikarzami Politico. - Zróbmy to. Spróbujmy zadzwonić do prezydenta - powiedziała. - Sprawdźmy, czy odbierze. Zobaczmy, co się stanie - dodała, sięgając po komórkę.

Po chwili telefon odebrała niezidentyfikowana osoba, która poprosiła dziennikarkę o cierpliwość. - Cześć, Dasha. Jak się masz? - odezwał się po chwili Trump. Cała rozmowa potrwała około pięciu minut, a prezydent spokojnie odpowiadał na pytania. Zapytany o przyczynę porażki republikanów, odparł, że nie było go na karcie do głosowania. Jak dodał nie chce nikogo obwiniać, a ostatnie dni nazwał "bardzo interesującym okresem". Zapewnił, że chce współpracować z demokratami, by mieć pewność, że "sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku". - Nie zamierzam tylko siedzieć przez dwa lata i wszystko wetować - podkreślił.

- Macie to - powiedziała Burns po odłożeniu telefonu. Jeden z komentatorów obecnych w studiu stwierdził, że nie pamięta, by Trump kiedykolwiek wcześniej brzmiał na tak "zmęczonego".

“I don’t want to be just sitting there for two years vetoing everything.”



President Donald Trump picked up a call from @DashaBurns on POLITICO Elections Live and talked to us about the blue wave and how he’s willing to work with incoming congressional Democrats.



Watch live… pic.twitter.com/5tEhxpdQvA — POLITICO (@politico) November 4, 2026 Rozwiń

Nie była to jedyna taka rozmowa tego wieczoru. Przywódca USA odebrał również telefon z redakcji "The New York Times". W rozmowie z dziennikiem Trump stwierdził, że jest gotowy zaakceptować wyniki wyborów połówkowych. Powtórzył, że źródeł porażki republikanów upatruje w braku jego nazwiska wśród kandydatów.

Burns i głośny wywiad z Trumpem

Dasha Burs przyszła na świat w Ukrainie, a wychowała w Kalifornii - podaje Politico. Wcześniej współpracowała z telewizją NBC News, w portalu zajmuje się kwestiami związanymi z polityką i władzą w Stanach Zjednoczonych, prowadzi też m.in. własny podcast.

Szerokim echem odbił się wywiad z Trumpem, który Burns przeprowadziła w grudniu 2025 roku. Podczas trwającej ponad 40 minut rozmowy amerykański prezydent m.in. pochwalił Polskę. - [Viktor Orban, ówczesny premier Węgier - red.] nie wpuszcza nikogo do swego kraju. I Polska również robi bardzo dobrą robotę w tym zakresie - powiedział.

Redagował AM