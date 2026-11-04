Jan Kubik o sukcesie demokratów: to jest rzeczywiście tsunami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Yuri Gripas/PAP/EPA

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Donald Trump jako powód porażki republikanów w wyborach połówkowych podał fakt, że to nie on kandydował. "Nie było mnie wśród kandydatów, a gdybym był, wygralibyśmy ZDECYDOWANIE!" - napisał prezydent na platformie Truth Social w nocy z wtorku na środę. To jego pierwsza reakcja na wstępne szacunkowe wyniki wyborów.

Trump: będziemy współpracować z demokratami

W wypowiedzi dla "The New York Timesa" Trump oświadczył, że jest gotów zaakceptować wyniki wyborów uzupełniających.

- Będziemy współpracować z demokratami i, wiecie, z niecierpliwością czekamy na współpracę z nimi. Prawdopodobnie coś wypracujemy - powiedział Trump, cytowany przez "Timesa".

Jednak w kolejnym wpisie na swoim portalu Truth Social Trump opublikował zdjęcie czerwonej czapki z napisem: "weto".

Nawiązał w ten sposób do swojej poniedziałkowej wypowiedzi, w której oświadczył, że w przypadku przejęcia Kongresu przez demokratów nie będzie podpisywał ich projektów i zostanie "panem weto".

Niebieska fala w USA

Główną stawką wyborów połówkowych w USA jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele wybierają wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich).

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Według zestawienia telewizji NBC kandydaci demokratów przejęli już w Izbie Reprezentantów siedem mandatów dotąd należących do republikanów - o cztery więcej, niż potrzebowali do zdobycia większości. Telewizja przewiduje, że ostateczny układ sił będzie wynosił 248-187, co oznaczałoby zdobycie przez demokratów dodatkowych 34 mandatów.

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W wyborach do Senatu demokraci odbili według najnowszych danych mandaty między innymi z Karoliny Południowej, Karoliny Północnej, Ohio i Teksasu, ale kolejne wyniki wciąż spływają.