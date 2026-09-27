Wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Kto wygrał w pierwszej turze

Znamy wyniki exit poll pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Najnowsze dane late poll, opublikowane tuż przed północą, dały Gibale 36,9 procent głosów. Monika Piątkowska uzyskała 29,1 proc., Drewnicki zdobył 16,8 proc. głosów, Owca - 7,4 proc., Gosek-Popiołek - 5,1 proc., Klimek - 4,3 proc., a Pietrzyk - 0,4 procent.

Według exit poll, Łukasz Gibała, kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców, zdobył 36,6 procent głosów, a wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska - 24,4 procent.

Wybory na prezydenta Krakowa. Kto wszedł do drugiej tury

Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała i Piątkowska, czyli ci z siedmiorga kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze.

Frekwencja w late poll wyniosła 43,3 procent.