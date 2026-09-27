Wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Kto wygrał w pierwszej turze

Znamy wyniki exit poll pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: East News/PAP

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Według exit poll pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 36,6 procent głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z poparciem 24,4 procent.

Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała i Piątkowska, czyli ci z siedmiorga kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 19,6 procent, Aleksandra Owca z Razem (8,7 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (6,1 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,2 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji (0,4 proc.)

Frekwencja wyniosła 41,9 procent.