Ostatnia prosta kampanii. Kandydatka KO i PSL ściągnęła wsparcie z Warszawy

Miłosz Motyka zachęca do głosowania na Monikę Piątkowską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Konferencja odbyła się w czwartek na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej. Motyka odniósł się do zbliżających się wyborów.

- To miasto potrzebuje powagi, to miasto nie potrzebuje eksperymentów. To miasto nie potrzebuje nietrafionych inwestycji, także tych wyborczych. Z tego miejsca jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako minister, jako radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który tę współpracę z samorządem miasta Krakowa będzie realizował na różnym szczeblu i na różnym poziomie chciałbym zaapelować o to, by mieszkańcy Krakowa zagłosowali poważnie. Żeby zagłosowali na sprawdzoną kandydatkę, która gwarantuje dobrą współpracę – mówił polityk.

Jak stwierdził Motyka, "nie da się wybierać złych ludzi i oczekiwać, ze będą dokonywali dobrych rzeczy". - Ta dobra współpraca między parlamentem a rządem, pomiędzy samorządem przez lata kierowanym przez Jacka Majchrowskiego a poprzednimi rządami doprowadziła do tego, że Kraków tak dynamicznie się rozwija. By ten dynamizm rozwoju utrzymać i bezpieczeństwo mieszkańców zagwarantować, potrzeba wyboru dobrych ludzi -przekonywał Motyka.

Drewnicki spytał Piątkowską o wulgarny wpis radnej Koalicji Obywatelskiej Źródło: TVN24

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Moniki Piątkowskiej (popieranej przez KO i PSL) w wyborach startują.: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Radem) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja).