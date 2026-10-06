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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Kolejny pozew w trybie wyborczym. Rozprawa odroczona

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Łukasz Gibała przed siedzibą Sądu Okręgowego w Krakowie
Ruszyła kampania przed drugą turą. Łukasz Gibała rozdawał obwarzanki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta miasta tym razem domaga się od swej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania wypowiedzi na temat zwolnień w urzędzie miasta. Sąd zajmował się nim we wtorek, ale rozprawę odroczono do środy.

Łukasz Gibała będzie dziś gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 i na TVN24+. Jutro z kolei w programie gościć będzie Monika Piątkowska.

Według biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek w trybie wyborczym wpłynął w poniedziałek późnym popołudniem. Termin rozprawy został wyznaczony na wtorek na godzinę 14.

Pełnomocnik komitetu Łukasz Szczepan przekazał, że kandydat na prezydenta domaga się sprostowania wypowiedzi, w której Monika Piątkowska zasugerowała, że po ewentualnej wygranej przez Łukasza Gibałę wyborów w Krakowie, dokona on zwolnień grupowych w urzędzie miasta.

Wypowiedź z debaty

Wypowiedź padła podczas debaty TVP i Radia Kraków, która odbyła się 22 września, parę dni przed pierwszą turą wyborów. Kandydatka na prezydenta miasta powiedziała wówczas, że "jeśli mówimy o zwolnieniach na poziomie 20-15 procent, bo tak pan radny komunikuje, to jest to znacznie więcej niż tylko kadra zarządzająca; to są po prostu zwolnienia grupowe".

Zdaniem komitetu Gibały wypowiedź ta wprowadzała w błąd, a sam kandydat nie zapowiadał licznych zwolnień, ale "przeglądu" pracowników pod kątem "nominacji partyjnych". Według komitetu słowa te miały na celu wystraszenie i zniechęcenie pracowników magistratu do głosowania na Gibałę.

Pytana o komentarz do tej sprawy rzeczniczka prasowa Moniki Piątkowskiej odpowiedziała, że do sprawy ustosunkują się pełnomocnicy komitetu po wydaniu decyzji sądowej. Dodała, że sztab Moniki Piątkowskiej liczy na merytoryczną rozmowę o Krakowie, a nie sądowe batalie.

Podczas wtorkowej rozprawy adwokat Rafał Rozwadowski, reprezentujący sztab Moniki Piątkowskiej, przedstawił materiał dowodowy, w tym wywiad, w którym Łukasza Gibała nawiązywał do redukcji etatów.

Z kolei Rafał Zontek, pełnomocnik komitetu wyborczego Łukasza Gibały, podkreślał, że chce, by sąd skupił się na Kodeksie wyborczym.

Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do środy do godz. 11.

Inne pozwy i wyroki

To kolejny pozew w trybie wyborczym złożony przez pełnomocników kandydata na prezydenta miasta. W poniedziałek na wniosek komitetu Łukasza Gibały Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w radzie miasta.

Natomiast w miniony piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew w trybie wyborczym złożony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. Kandydat złożył zażalenie na tę decyzję. Sąd apelacyjny rozpoznawał je we wtorek, odroczył jednak ogłoszenie wyroku do środy.

W niedzielę druga tura

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca, (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Źródło: PAP
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Tagi:
SamorządWybory samorządoweWyroki sądowe w PolsceKrakówŁukasz Gibała
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