Początek debaty kandydatów na prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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W drugiej części debaty poświęconej polityce społecznej kandydaci odpowiadali na pytanie, jaka powinna być opłata turystyczna za przyjazd do Krakowa i czy powinny powstawać strefy wolne od najmu krótkoterminowego.

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) stwierdził, że jest zwolennikiem opłaty turystycznej w wysokości 20 zł za noc. - Moim zdaniem pięć złotych (kwota proponowana obecnie przez rząd - red.) to jest śmiesznie mało. Uważam, że powinniśmy się jako Polacy i Krakowianie cenić. Uważam też, że rząd powinien dać większą władzę miastom, jaka opłata ma być i czy w ogóle chcą ją pobierać. Nie rozumiem, czemu politycy w Warszawie chcą tak bardzo w to ingerować - zauważył Gibała.

Odnosząc się do najmu krótkoterminowego, powiedział, że generuje on ogromne koszty. - Często jest tak, że ludzie mieszkają w kamienicy i całą noc są hałasy, o piątej rano słyszą stukot walizek, słyszą imprezy, mijają obce osoby. Najem krótkoterminowy należy uregulować - podsumował radny, dodając, że najlepiej, by robiły to wspólnoty.

"Turyści powinni partycypować w kosztach"

Jako drugi odpowiadał Sławomir Pietrzyk. - Oczywiście turystów w Krakowie przybywa i cieszymy się z tego, bo miasto ma z tego dochód, ale ci turyści korzystają z wielu dobrodziejstw miasta i infrastruktury i powinni partycypować w kosztach. Pięć złotych to bardzo mało, toaleta tyle kosztuje w Krakowie. To powinno być trzy, cztery euro, a nawet w granicach 20 złotych. Sprawa najmu krótkoterminowego jest bardzo ważną kwestią. Nie jestem zwolennikiem tworzenia stref, uważam, że tu powinni decydować mieszkańcy - ocenił kandydat Socjaldemokracji Polskiej.

- W zeszłym roku Kraków odwiedziło prawie 17 milionów turystów, z czego siedem milionów spędzało tu więcej niż jedną noc. Koszty tej masowej turystyki ponoszą mieszkańcy w podatkach. To oczywiste, że opłata powinna być adekwatna, powinna wyznaczać ją rada miasta. Jestem zwolenniczką powiązania jej z wynagrodzeniem za godzinę pracy - stwierdziła Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. I dodała: - Ważne jest to, żebyśmy wreszcie zaczęli regulować ruch turystyczny. Dlatego potrzebujemy ustawy o najmie krótkoterminowym, by wyznaczać te strefy.

Aleksandra Owca (Razem) stwierdziła, że "w sumie zgadza się ze wszystkimi przedmówcami". - Fantastycznie, że możemy się w końcu zgodzić. Myślę, że to bardzo ważne, by sobie w końcu powiedzieć, o czym tak naprawdę mówimy. To brzmi może trochę strasznie, że wprowadzamy opłaty i strefy, a to jest kwestia życia ludzi, którzy z dnia na dzień mają za ścianą otwierany hotel, którzy nie mogą spać w nocy. Tak jak uregulowaliśmy branżę hotelarską, tak przyszedł najwyższy czas uregulować najem krótkoterminowy. To dość nowa branża, która powstała bez żadnych regulacji. Nie jest to już dorabianie sobie, to potężny biznes, który żeruje na normalnym życiu miasta - powiedziała.

Piątkowska: ministerstwo mnie przekonało

- Turystyka jest bardzo ważną gałęzią gospodarki w Krakowie, cieszę się z niej i zapraszamy turystów do naszego miasta, ale rzeczywiście musimy tą turystyką zarządzać, bo Kraków jest przede wszystkim dla jego mieszkańców - powiedziała popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Podziękowała ministrowi Domańskiemu "za ostatnie tygodnie ciężkiej pracy". - Dostosowaliśmy już istniejące narzędzie, opłatę miejscową, by Kraków mógł z tego narzędzia skorzystać. To opłata fakultatywna, gmina będzie decydowała, czy taką opłatę nałożyć, czy nie, na poziomie pięciu złotych. Ja wnioskowałam o 10 złotych, ale ministerstwo mnie przekonało, że pięć złotych wystarczy. Około 80 procent turystów to Polacy, dla polskich rodzin z dziećmi wyższa opłata mogłaby być problemem - dodała.

Piątkowska uznała na koniec, że jest "za ograniczeniem najmu krótkoterminowego".

Jako przedostatni odpowiadał Michał Drewnicki (PiS), który stwierdził, że "my w Krakowie jesteśmy bardzo dumni z turystów". - Turyści przyjeżdżają, zostawiają tu pieniądze, poznają naszą piękną historię. To też się wiąże z różnymi obciążeniami, z hałasem w nocy. Ja jako radny wielokrotnie interweniowałem właśnie w takich sprawach. Dlatego dzisiejszy projekt opłaty turystycznej jest śmiesznie niski, dlatego apelowaliśmy do rządu, by wynosiła więcej, natomiast uczciwie byłoby, gdyby była ona uzależniona od tego, kto ile płaci za dobę hotelową - ocenił.

Ostatniej odpowiedzi udzielił Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), opowiadając się za opłata turystyczną, ale tylko od obcokrajowców. – A jeśli chodzi o mir domowy i zakłócanie ciszy nocnej przy krótkoterminowym najmie, to od tego są służby, natomiast mamy dużo poważniejsze problemy społeczne. Większym problemem jest obecność imigrantów w Krakowie, którzy wyciągają z naszego socjalnego systemu pieniądze. Emeryci ukraińscy pobierają emerytury z naszego ZUS-u. To całkowite bezprawie i obciążanie naszego budżetu - ogłosił Klimek.