Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Joanna Senyszyn chce zrobić z Krakowa "drugi Watykan". Poparła kandydata

|
Joanna Senyszyn
Sławomir Pietrzyk z poparciem Joanny Senyszyn
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podział Krakowa na zaledwie cztery dzielnice, ale z silnymi kompetencjami - to propozycja Sławomira Pietrzyka, kandydata na prezydenta miasta z ramienia Socjaldemokracji Polskiej. Były radny chce, by Kraków wzorował się na Warszawie i wprowadził burmistrzów dzielnic. Poparła go Joanna Senyszyn, która postuluje odebranie Kościołowi blisko tysiąca hektarów terenu. - Trzeba zrobić z Krakowa drugi Watykan - dodała.

Była posłanka SLD i kandydatka w wyborach prezydenckich z 2025 roku Joanna Senyszyn przyjechała do Krakowa z poparciem dla ubiegającego się o fotel prezydenta Krakowa Sławomira Pietrzyka.

Kandydat Socjaldemokracji Polskiej jest jednym z trojga lewicowych kandydatów w tych wyborach. Oprócz niego kandyduje także m.in. Aleksandra Owca (Razem) i Daria Gosek-Popiołek (Lewica).

Sławomir Pietrzyk i Joanna Senyszyn
Sławomir Pietrzyk i Joanna Senyszyn
Źródło zdjęcia: TVN24

Cztery dzielnice zamiast 18. To plan Pietrzyka

Sławomir Pietrzyk mówił na konferencji prasowej o potrzebie finansowego wzmocnienia samorządu.

- To, co się dzieje, to jest skandal. Nie otrzymujemy z budżetu państwa pieniędzy, które w przypadku edukacji wynoszą około miliarda złotych rocznie. Są tak zwane zadania powierzone, kompletnie nierefinansowane przez budżet państwa, a właśnie zlecane przez budżet państwa. My to płacimy z naszych podatków. Stąd dług Krakowa - stwierdził były radny Krakowa. I podkreślił, że miasto sądzi się ze Skarbem Państwa na kwotę około 300 milionów złotych - pieniądze te miałyby stanowić zwrot za wykonane zadania, które zleciło państwo. Jego zdaniem byłby to korzystny dla samorządów precedens.

Pietrzyk zaproponował, żeby Kraków został podzielony na cztery silne dzielnice: Krowodrza, Śródmieście, Podgórze i Nowa Huta. Obecnie miasto dzieli się na 18 dzielnic, które - jak stwierdził - nie są organami decyzyjnymi. Mówił, że chciałby wzorować się w tej sprawie na Warszawie, dlatego na czele każdej dzielnicy miałby stać burmistrz, który podejmowałby istotne dzielnice.

Joanna Senyszyn: trzeba zrobić z Krakowa drugi Watykan

Pomysł Pietrzyka poparła w trakcie konferencji prasowej Joanna Senyszyn. - Niektóre dzielnice nie mają za sobą nic tak naprawdę wspólnego. To są odrębne miasta - stwierdziła, jako przykład podając Nową Hutę.

Senyszyn stwierdziła, że Kraków jest miastem "pod wieloma względami nieprzyjazne dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami". - Oczywiście można mieć jakąś przepustkę, jak się mieszka, ale jeśli się nie jest mieszkańcem tego ścisłego centrum, no to nawet przyjście na Rynek to jest tylko taksówka. Taksówki są drogie - stwierdziła, dodając, że sama miała problem z dostaniem się do ścisłego centrum.

Była posłanka zwróciła uwagę, że w Krakowie "bardzo dużo zieleni należy do Kościoła katolickiego". - Ja już kiedyś miałam takie hasło, że trzeba zrobić z Krakowa drugi Watykan. Watykan zajmuje w Rzymie 44 hektary, Kościół katolicki w Krakowie ma ponad tysiąc hektarów. Wystarczy zabrać 970 hektarów i dać miastu, na użytek mieszkańców, i będziemy mieć drugi Watykan. Tak że Kraków będzie mógł być dumny - powiedziała.

Na koniec Senyszyn zaapelowała, żeby "do wyborów poszli głównie ci, którzy chcą zmiany i zagłosowali na Sławka Pietrzyka". - Ci, którzy chcą utrwalenia starych porządków i którzy chcą zmiany na gorsze, to wolałabym, żeby nie szli do wyborów - dodała.

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Sławomira Pietrzyka w wyborach startują: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem) i Monika Piątkowska (komitet "Ponad Podziałami", poparcie KO i PSL).

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KrakówWyboryJoanna Senyszyn
Czytaj także:
Japonia po tajfunie
Pękła tama, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"
METEO
imageTitle
"Mecz o podwyższonym ryzyku". Polaków będzie dopingował z trybun
Najnowsze
Michał Kuczmierowski
Kuczmierowski ma usłyszeć decyzję o ekstradycji. Jest data
Świat
Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Włodzimierz Czarzasty
"Trzy dni po porodzie rozdawała ulotki". Liderzy Lewicy poparli kandydatkę
WYBORY W KRAKOWIE
shutterstock_2508047193 Samolot bojowy Lockheed Martin F-35 Lightning II z 495. eskadry myśliwskiej Sił Powietrznych USA
"Perła amerykańskiej technologii" w niewyjaśniony sposób trafia do Chin
BIZNES
Nagi z nożem atakował samochody w Bielsko-Białej
Nagi mężczyzna z nożem niszczył samochody i zaatakował kierującą
Katowice
mid-epa13259841
Trump o współpracy z Chinami: To było niewiarygodnie udane
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski: sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność
Polska
imageTitle
Wyznanie Rooneya. "Rodzina mojej babci była polskimi Żydami"
EUROSPORT
Lech Wałęsa
Śledztwo przeciwko Wałęsie. Jest decyzja prokuratury
Polska
Dwie osoby jechały na jednej hulajnodze
Ruchliwa droga i dwie młode osoby na jednej hulajnodze. "Jechały szybko, bez kasków"
WARSZAWA
13 min
pc
Przemawia, ale nie wiemy, co mówi. Nowy rozdział wojny Trumpa z mediami
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu
Prezydent Chin w Białym Domu. Trump wykonał szczególny gest
Świat
imageTitle
Urban zapowiada niespodzianki. "Będziecie zaskoczeni"
EUROSPORT
Kiedy znów zrobi się ciepło? Odpowiedź kryje się w modelach pokazujących prognozę długoterminową
Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Zespół medyczny mężczyźni lekarze chirurdzy medycy operacja bariatryczna chirurgia brzucha
NFZ daje szpitalom więcej czasu. Chodzi o "lekarzy walizkowych"
Zdrowie
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
Nawrocki i Tusk zabrali głos
Polska
Chleb pieczywo piekarnia
Zamiast masła składnik o smaku masła. Alarmujące wyniki kontroli
BIZNES
imageTitle
Hurkacz wygrał w Chinach, ale łatwo nie było
EUROSPORT
Policyjny pościg za hulajnogą elektryczną
Przewoził pasażera i uciekał przed policją. Odpowie przed sądem
Wrocław
Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Atak nożownika. W nocy wjechał do Polski z Niemiec
Jarosław
Koloseum nieczynne po śmierci 22-letniego pracownika
Koloseum zamknięte dla zwiedzających po wypadku. Nie żyje 22-latek
Świat
imageTitle
Gdzie o medale mistrzostw Europy będą walczyć Polacy?
EUROSPORT
imageTitle
Londyn pełen gwiazd tenisa. Laver Cup już w ten weekend w Eurosporcie
EUROSPORT
Adrian Zandberg poparł Aleksandrę Owcę
Zandberg "dołączył do grupy wolontariuszy", a kandydatka Razem złożyła podpis
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Aż trudno w to uwierzyć. Niesamowite liczby trenera Polaków
EUROSPORT
W czwartek odbyła się kolejna rozprawa w procesie, który prezydent wytoczył wydawcy Onetu
Dwie godziny zeznań i szybkie wyjście z ochroną. Proces Nawrockiego z Onetem
Klaudia Ziółkowska
Mieszkańcy ciekający z obszaru walk na Ochocie, teren cegielni przy Gliniankach Szczęśliwickich
Wstrząsające zdjęcia z niemieckiej okupacji. Latami leżały we francuskim archiwum
Piotr Bakalarski
Tankowiec - zdjęcie ilustracyjne
Ruch w cieśninie Ormuz. Ropa zniknęła z radarów
BIZNES
Ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter
Syn ambasadora ciężko ranny w zamachu. "Potrzebuje cudu"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica