Joanna Senyszyn chce zrobić z Krakowa "drugi Watykan". Poparła kandydata

Sławomir Pietrzyk z poparciem Joanny Senyszyn Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Była posłanka SLD i kandydatka w wyborach prezydenckich z 2025 roku Joanna Senyszyn przyjechała do Krakowa z poparciem dla ubiegającego się o fotel prezydenta Krakowa Sławomira Pietrzyka.

Kandydat Socjaldemokracji Polskiej jest jednym z trojga lewicowych kandydatów w tych wyborach. Oprócz niego kandyduje także m.in. Aleksandra Owca (Razem) i Daria Gosek-Popiołek (Lewica).

Sławomir Pietrzyk i Joanna Senyszyn Źródło zdjęcia: TVN24

Cztery dzielnice zamiast 18. To plan Pietrzyka

Sławomir Pietrzyk mówił na konferencji prasowej o potrzebie finansowego wzmocnienia samorządu.

- To, co się dzieje, to jest skandal. Nie otrzymujemy z budżetu państwa pieniędzy, które w przypadku edukacji wynoszą około miliarda złotych rocznie. Są tak zwane zadania powierzone, kompletnie nierefinansowane przez budżet państwa, a właśnie zlecane przez budżet państwa. My to płacimy z naszych podatków. Stąd dług Krakowa - stwierdził były radny Krakowa. I podkreślił, że miasto sądzi się ze Skarbem Państwa na kwotę około 300 milionów złotych - pieniądze te miałyby stanowić zwrot za wykonane zadania, które zleciło państwo. Jego zdaniem byłby to korzystny dla samorządów precedens.

Pietrzyk zaproponował, żeby Kraków został podzielony na cztery silne dzielnice: Krowodrza, Śródmieście, Podgórze i Nowa Huta. Obecnie miasto dzieli się na 18 dzielnic, które - jak stwierdził - nie są organami decyzyjnymi. Mówił, że chciałby wzorować się w tej sprawie na Warszawie, dlatego na czele każdej dzielnicy miałby stać burmistrz, który podejmowałby istotne dzielnice.

Joanna Senyszyn: trzeba zrobić z Krakowa drugi Watykan

Pomysł Pietrzyka poparła w trakcie konferencji prasowej Joanna Senyszyn. - Niektóre dzielnice nie mają za sobą nic tak naprawdę wspólnego. To są odrębne miasta - stwierdziła, jako przykład podając Nową Hutę.

Senyszyn stwierdziła, że Kraków jest miastem "pod wieloma względami nieprzyjazne dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnościami". - Oczywiście można mieć jakąś przepustkę, jak się mieszka, ale jeśli się nie jest mieszkańcem tego ścisłego centrum, no to nawet przyjście na Rynek to jest tylko taksówka. Taksówki są drogie - stwierdziła, dodając, że sama miała problem z dostaniem się do ścisłego centrum.

Była posłanka zwróciła uwagę, że w Krakowie "bardzo dużo zieleni należy do Kościoła katolickiego". - Ja już kiedyś miałam takie hasło, że trzeba zrobić z Krakowa drugi Watykan. Watykan zajmuje w Rzymie 44 hektary, Kościół katolicki w Krakowie ma ponad tysiąc hektarów. Wystarczy zabrać 970 hektarów i dać miastu, na użytek mieszkańców, i będziemy mieć drugi Watykan. Tak że Kraków będzie mógł być dumny - powiedziała.

Na koniec Senyszyn zaapelowała, żeby "do wyborów poszli głównie ci, którzy chcą zmiany i zagłosowali na Sławka Pietrzyka". - Ci, którzy chcą utrwalenia starych porządków i którzy chcą zmiany na gorsze, to wolałabym, żeby nie szli do wyborów - dodała.

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Sławomira Pietrzyka w wyborach startują: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem) i Monika Piątkowska (komitet "Ponad Podziałami", poparcie KO i PSL).