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Tusk o swojej kandydatce: co ja zrobiłem?

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Donald Tusk i kandydatka na prezydenta Krakowa
Monika Piątkowska do premiera: moim szefem będą mieszkańcy Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: zdjęcia organizatora
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Premier Donald Tusk pojawił się w Krakowie na otwartym spotkaniu z senator Moniką Piątkowską, kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa. Poinformował, że polityczka miałaby stworzyć "duet" z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który ma narzędzia do "umiejętnego wykorzystania wszystkich narzędzi" do wsparcia Krakowa. Piątkowska zadeklarowała, że nie będzie zgadzać się z rządem Tuska we wszystkim. - Co ja zrobiłem? - odparł lider KO.

W czwartek do hali ComCom Zone w krakowskiej Nowej Hucie przyjechał Donald Tusk. Premier wsparł senator Monikę Piątkowską, kandydatkę KO i PSL na prezydenta Krakowa.

Donald Tusk i kandydatka na prezydenta Krakowa
Donald Tusk i kandydatka na prezydenta Krakowa
Źródło zdjęcia: zdjęcia organizatora

Monika Piątkowska o swojej wizji prezydentury

Piątkowska, która pochodzi z Zakopanego, podkreśliła, że wybrała Kraków jako swoje "miejsce na Ziemi". Studiowała tu na Uniwersytecie Jagiellońskim, poznała tu swojego męża i urodziła dziecko.

Kandydatka zaznaczyła, że w ostatnich tygodniach dużo rozmawiała z mieszkańcami Krakowa na temat przyszłości miasta. - Emocje są różne. I rozżalenie, i smutek, i zniecierpliwienie, ale zdecydowanie więcej jest nadziei na lepsze następne lata, na stabilność, na spokój, na rozwój. Mieszkańcy naszego miasta chcą ewolucyjnych zmian. Nie chcą rewolucji, nie chcą brutalnej polityki, nie chcą fali hejtu - mówiła senator KO.

- Chcemy spokoju, stabilności, poczucia bezpieczeństwa, współpracy. I taką proponuję prezydenturę. Prezydenturę otwartą na wszystkie środowiska. Prezydenturę merytoryczną, transparentną, żeby nie było podejrzeń o ewentualne konflikty interesów - stwierdziła.

- Pan wie, że [Kraków - red.] to jest drugie największe miasto w Polsce, najważniejsze miasto w Polsce. No może poza Gdańskiem, nie chcę się narazić - mówiła Piątkowska do premiera Tuska, który pochodzi z Gdańska. I dodała: - Rozmawialiśmy, panie premierze, o tym, że dobra współpraca z rządem w bardzo niepewnych, niestabilnych czasach geopolitycznie, dobra współpraca z rządem, otwartość na wszystkie środowiska. To jest klucz do sukcesu Polski i wszystkich miast.

Premier Donald Tusk i kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska
Premier Donald Tusk i kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Tusk o "duecie" Domańskiego i Piątkowskiej

Premier Donald Tusk ujawnił, że Monika Piątkowska pytała go kilka godzin wcześniej czy w związku z niepokojami dotyczącymi zaatakowania przez Rosję Ukrainy blisko polskiej granicy i ewakuacją dwóch przejść granicznych pojawi się w Krakowie. - Powiedziałem tylko jedno zdanie: nie ma mowy, muszę przyjechać. Bo mi bardzo, bardzo zależy. I zależy mi bardzo na Krakowie - stwierdził.

Tusk powiedział, że "Kraków, tak jak Paryż, nie tylko wart jest mszy". - Kraków jest wart naszych wysiłków. Moich wysiłków, polskiego rządu - stwierdził. Poinformował, że w kontekście sytuacji Krakowa spotkał się ostatnio z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Do rozmowy miało dojść po wizycie Domańskiego w stolicy Małopolski, gdzie poparł Piątkowską i informował m.in. o tym, że dzięki opłacie miejscowej miasto zyska około 90 milionów złotych rocznie.

Donald Tusk o duecie Andrzeja Domańskiego i Moniki Piątkowskiej dla Krakowa
Źródło: TVN24

- Powiedziałem: no wiesz, ty masz najwięcej narzędzi. Finanse, gospodarka, jesteś z Krakowa, niewykluczone, że Kraków będzie znowu twoim matecznikiem politycznym. Jesteś zobowiązany stworzyć duet z Moniką Piątkowską, jeśli wygra wybory prezydenckie. Taki duet, który współpracując będzie umiejętnie, nie egoistycznie, bez przesady, ale umiejętnie wykorzystywał wszystkie narzędzia, jakie minister gospodarki, minister finansów ma w swoim zasięgu - stwierdził Donald Tusk.

Donald Tusk na spotkaniu z Moniką Piątkowską w Krakowie
Donald Tusk na spotkaniu z Moniką Piątkowską w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Tusk o pierwszym pytaniu Piątkowskiej

Premier ocenił, że "ta debata przedwyborcza to jest też debata o tym, który z kandydatów naprawdę chce wykorzystywać pieniądze publiczne dla miasta, a które być może będzie wykorzystywał dla siebie".

- Ja dobrze wiem, jaki jest punkt startu Moniki Piątkowskiej po referendum i po tej politycznej porażce poprzedniego prezydenta. Przecież wiemy, że ona zdecydowała się na bój w warunkach naprawdę trudnych. Pytałem się ciebie, nie boisz się? - zwrócił się do Piątkowskiej i sam odpowiedział: - Nie, nie boję się.

Premier dodał, że Piątkowska "była zawsze odważna". - Nawet ja nie miałem szans. Jak się dorwała do głosu i mówiła: ma być tak, tak to jest, nie macie racji, tu kłamiecie, to ja siedziałem jak trusia cicho, bo widziałem, że... - powiedział, gdy przerwała mu Piątkowska: - Miałam nadzieję, że to nie padnie. - Nie, nie, ludzie się dziwili. Mówili: Boże, co to za kobieta? - stwierdził premier.

Donald Tusk odniósł się do nazwy komitetu Piątkowskiej - "Ponad podziałami". - To było pierwsze pytanie, jakie mi zadała: czy mogę tworzyć komitet z różnych ludzi, z różnych środowisk? Czy mogę być [...] naprawdę niezależną kandydatką? Czy mogę być dla Krakowa, a nie dla tej czy innej partii? No i nie miałem żadnej wątpliwości. Tak, to jest twój wybór - przekonywał Tusk.

Tusk: jak Piątkowska dorwała się do głosu, to siedziałem jak trusia cicho
Źródło: TVN24

Piątkowska: nogi nie cofnę

Monika Piątkowska podkreśliła, że jest członkinią Koalicji Obywatelskiej i ma nadzieję, że Donald Tusk będzie jak najdłużej liderem tej formacji. Przekonywała jednak, że nie będzie zgadzała się z nim we wszystkim.

- Jeżeli mieszkańcy Krakowa obdarzą mnie zaufaniem i powierzą mi funkcję prezydenta miasta, to [...] może tak się wydarzyć, że jak pan premier i polski rząd w interesie całego kraju podejmie decyzję, która nie będzie optymalna dla Krakowa, to panie premierze głośno wykrzyczę, walcząc o interes naszego miasta. I mówię o tym głośno i wyraźnie. Rozmawialiśmy o tym, ale chciałam, żeby również wszyscy tu obecni o tym usłyszeli - zaznaczyła Piątkowska.

- Cała Monika, sami widzicie. Co ja zrobiłem?! - zażartował Tusk.

Monika Piątkowska podkreśliła, że nie wiem, czy wygra te wybory, "bo tym decydują mieszkańcy miasta". - Ale jedno wam mogę obiecać na sto procent. Nogi nie cofnę do ostatniej godziny i do ostatniej godziny będę ciężko pracowała - zadeklarowała.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówDonald Tusk
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