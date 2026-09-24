"Trzy dni po porodzie rozdawała ulotki". Liderzy Lewicy poparli kandydatkę
W czwartek w Krakowie kandydaturę Darii Gosek-Popiołek w wyborach na prezydenta miasta wsparli liderzy Lewicy: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Na finiszu kampanii - u boku m.in. ministra nauki Marcina Kulaska, szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej i innych parlamentarzystów - polityczka przypomniała swoje najważniejsze postulaty i mówiła o polaryzacji społeczeństwa.
Przedstawicielka Lewicy jest jedną z trojga lewicowych kandydatów w tych wyborach. Oprócz niej startuje także Aleksandra Owca (Razem) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
Biejat: Daria zaimponowała mi straszliwie
Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Kraków wymaga "rozsądku, doświadczenia, bardzo poważnego traktowania i wielkiej odpowiedzialności". - Pani posłanka Daria Gosek-Popiołek jest taką osobą, która jest osobą bardzo odpowiedzialną - ocenił.
Czarzasty podkreślił, że "Lewica jest formacją, która jak powie, to zrobi". - Nie obiecujemy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Czasami mówimy, że jemy małą łyżeczką, bo nie ma co ludzi oszukiwać. I myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko się zdarzy, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie - stwierdził. Przestrzegł "przed politykami, którzy mówią, że zbudują nagle to, co nie było zbudowane przez 30 albo 40 lat, bo tak nie będzie".
Marszałek Sejmu przypomniał, że kilka dni temu Daria Gosek-Popiołek rozmawiała z byłą pierwszą damą Jolantą Kwaśniewską, a tematem rozmowy była m.in. przyszłość Krakowa.
Magdalena Biejat powiedziała, że poznała Darię Gosek-Popiołek w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Obie weszły wtedy do Sejmu.
- Usłyszałam o niej dużo wcześniej, ponieważ Daria zaimponowała mi straszliwie, kiedy dowiedziałam się, że połowę kampanii robiła będąc w ciąży, że w środku kampanii urodziła swoją drugą córeczkę, Józkę, a trzy dni po porodzie już wróciła na kampanijny szlak i rozdawała ulotki. I taka jest właśnie Daria. Jest tytanem pracy - stwierdziła wicemarszałkini Senatu.
Biejat przypomniała interwencje posłanki w sprawach dotyczących Krakowa. - Wywalczyła, żeby nie wyrzucano krakowskich kwiaciarek z Rynku, żeby mogły na nim zostać [...]. Stanęła po stronie pracowników Teatru Groteska, którzy walczyli z mobbingiem [...]. Wtedy, kiedy trzeba było stanąć przeciwko potężnemu deweloperowi wraz z mieszkańcami, żeby obronić Miastoprojekt. Wtedy, kiedy musiała zawalczyć o to, żeby przedsiębiorców, właścicieli lokali nie wyrzucano z Kazimierza, z kamienic. I tych przykładów mogłabym mnożyć - wyliczała wicemarszałkini Senatu.
"Nie będę spała, dość już krakowscy politycy spali"
W trakcie konferencji Daria Gosek-Popiołek zapowiedziała, że w czasie ostatnich godzin kampanii odwiedzi po raz kolejny wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Rozpocznie o godzinie 5.30 w Nowej Hucie. - Nie będę spała, ponieważ nie ma ani godziny do stracenia, kiedy mówimy o przyszłości Krakowa. Dość już krakowscy politycy spali. Przespali początek masowej turystyki, kiedy powinni byli zareagować. Przespali początki kryzysu mieszkaniowego, kiedy jeszcze można było coś zrobić. Przespali bardzo wiele momentów - stwierdziła.
Posłanka Lewicy zwróciła uwagę, że całą swoją kampanię przeprowadziła "bez jadu, bez hejtu, bez nienawiści". - To było trudne zadanie, bo media lubią polaryzację, a tej w Krakowie w ostatnich miesiącach i latach nie brakowało. Ale ja jestem polityczką odpowiedzialną. Ja jestem polityczką współpracy i dialogu - podkreśliła. I dodała, że między krakowskim magistratem a środowiskiem głównego oponenta dotychczasowych prezydentów - Łukaszem Gibałą - utworzył się "swoisty duopol", który spolaryzował Kraków.
Wybory w Krakowie
Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).
Oprócz Darii Gosek-Popiołek w wyborach startują: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (komitet "Ponad Podziałami", poparcie KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).