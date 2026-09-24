"Trzy dni po porodzie rozdawała ulotki". Liderzy Lewicy poparli kandydatkę

Marszałek Włodzimierz Czarzasty na konferencji w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek w Krakowie kandydaturę Darii Gosek-Popiołek w wyborach na prezydenta miasta wsparli liderzy Lewicy: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Na finiszu kampanii - u boku m.in. ministra nauki Marcina Kulaska, szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej i innych parlamentarzystów - polityczka przypomniała swoje najważniejsze postulaty i mówiła o polaryzacji społeczeństwa.

Przedstawicielka Lewicy jest jedną z trojga lewicowych kandydatów w tych wyborach. Oprócz niej startuje także Aleksandra Owca (Razem) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Biejat: Daria zaimponowała mi straszliwie

Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Kraków wymaga "rozsądku, doświadczenia, bardzo poważnego traktowania i wielkiej odpowiedzialności". - Pani posłanka Daria Gosek-Popiołek jest taką osobą, która jest osobą bardzo odpowiedzialną - ocenił.

Czarzasty podkreślił, że "Lewica jest formacją, która jak powie, to zrobi". - Nie obiecujemy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Czasami mówimy, że jemy małą łyżeczką, bo nie ma co ludzi oszukiwać. I myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko się zdarzy, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie - stwierdził. Przestrzegł "przed politykami, którzy mówią, że zbudują nagle to, co nie było zbudowane przez 30 albo 40 lat, bo tak nie będzie".

Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Marszałek Sejmu przypomniał, że kilka dni temu Daria Gosek-Popiołek rozmawiała z byłą pierwszą damą Jolantą Kwaśniewską, a tematem rozmowy była m.in. przyszłość Krakowa.

Magdalena Biejat powiedziała, że poznała Darię Gosek-Popiołek w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Obie weszły wtedy do Sejmu.

- Usłyszałam o niej dużo wcześniej, ponieważ Daria zaimponowała mi straszliwie, kiedy dowiedziałam się, że połowę kampanii robiła będąc w ciąży, że w środku kampanii urodziła swoją drugą córeczkę, Józkę, a trzy dni po porodzie już wróciła na kampanijny szlak i rozdawała ulotki. I taka jest właśnie Daria. Jest tytanem pracy - stwierdziła wicemarszałkini Senatu.

Biejat przypomniała interwencje posłanki w sprawach dotyczących Krakowa. - Wywalczyła, żeby nie wyrzucano krakowskich kwiaciarek z Rynku, żeby mogły na nim zostać [...]. Stanęła po stronie pracowników Teatru Groteska, którzy walczyli z mobbingiem [...]. Wtedy, kiedy trzeba było stanąć przeciwko potężnemu deweloperowi wraz z mieszkańcami, żeby obronić Miastoprojekt. Wtedy, kiedy musiała zawalczyć o to, żeby przedsiębiorców, właścicieli lokali nie wyrzucano z Kazimierza, z kamienic. I tych przykładów mogłabym mnożyć - wyliczała wicemarszałkini Senatu.

Daria Gosek-Popiołek Źródło zdjęcia: TVN24

"Nie będę spała, dość już krakowscy politycy spali"

W trakcie konferencji Daria Gosek-Popiołek zapowiedziała, że w czasie ostatnich godzin kampanii odwiedzi po raz kolejny wszystkie 18 dzielnic Krakowa. Rozpocznie o godzinie 5.30 w Nowej Hucie. - Nie będę spała, ponieważ nie ma ani godziny do stracenia, kiedy mówimy o przyszłości Krakowa. Dość już krakowscy politycy spali. Przespali początek masowej turystyki, kiedy powinni byli zareagować. Przespali początki kryzysu mieszkaniowego, kiedy jeszcze można było coś zrobić. Przespali bardzo wiele momentów - stwierdziła.

Debata kandydatów na prezydenta Krakowa. Daria Gosek-Popiołek mówi o bezpieczeństwie Źródło: TVN24

Posłanka Lewicy zwróciła uwagę, że całą swoją kampanię przeprowadziła "bez jadu, bez hejtu, bez nienawiści". - To było trudne zadanie, bo media lubią polaryzację, a tej w Krakowie w ostatnich miesiącach i latach nie brakowało. Ale ja jestem polityczką odpowiedzialną. Ja jestem polityczką współpracy i dialogu - podkreśliła. I dodała, że między krakowskim magistratem a środowiskiem głównego oponenta dotychczasowych prezydentów - Łukaszem Gibałą - utworzył się "swoisty duopol", który spolaryzował Kraków.

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Darii Gosek-Popiołek w wyborach startują: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (komitet "Ponad Podziałami", poparcie KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).