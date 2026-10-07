Wybory i półmaraton jednego dnia. Będą utrudnienia w pobliżu lokali wyborczych

11 października druga tura wyborów w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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W niedzielę, 11 października, w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Zmierzą się w niej radny miejski i przedsiębiorca Łukasz Gibała oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21.

W niedzielę od godziny 20 zapraszamy na wieczór wyborczy w TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W niedzielę druga tura. W TVN24 wieczór wyborczy i rozmowy z kandydatami

Utrudnienia w pobliżu 34 komisji

Tego samego dnia w mieście odbędzie się duża sportowa impreza - 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. Będzie się to wiązało z czasowym zamknięciem ulic na całej trasie biegu. W efekcie utrudnienia powstaną między innymi przy lokalach wyborczych. Według opublikowanego przez urząd miasta wykazu chodzi o 34 Obwodowe Komisje Wyborcze (OKW) w 26 różnych lokalizacjach.

Lista komisji z przewidywanymi utrudnieniami OKW nr 6 – XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7, 31-069 Kraków – godz. ok. 10.09–11.35 OKW nr 9 i 10 – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. św. Marka 34, 31-024 Kraków – godz. ok. 10.05–11.23 OKW nr 11 – I Liceum Ogólnokształcące, Plac Na Groblach 9, 31-101 Kraków – godz. ok. 10.15–11.35 OKW nr 12 – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków – godz. ok. 10.15–12.24 OKW nr 13 – Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Al. Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków – godz. ok. 10.19–12.02 OKW nr 26 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków – godz. ok. 10.05–11.23 OKW nr 29 – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków – godz. ok. 10.05–11.07 OKW nr 30 i 31 – Szkoła Podstawowa nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków – godz. ok. 10.00–13.32 OKW nr 32 i 33 – XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Sądowa 4, 31-542 Kraków – godz. ok. ok. 10.00–13.32 OKW nr 38 i 39 – Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11, 31-559 Kraków – godz. ok. 10.55–13.22 OKW nr 40 i 41 – Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5, 31-564 Kraków – godz. ok. 10.00–13.40 OKW nr 42 i 43 – Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków – godz. ok. 10.00–10.40 OKW nr 121 – MDK „Dom Harcerza”, ul. Władysława Reymonta 18, 30-059 Kraków – godz. ok. 10.19–12.24 OKW nr 143 – Szkoła Podstawowa nr 72, Al. Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków – godz. ok. 10.29–12.24 OKW nr 144 – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78, 30-209 Kraków – godz. ok. 10.29–12.24 OKW nr 146 – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18, 30-117 Kraków – godz. ok. 10.29–12.24 OKW nr 147 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków – godz. ok. 10.19–12.24 OKW nr 149 – Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3, 30-317 Kraków – godz. ok. 10.37–12.37 OKW nr 151 – Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29, 30-334 Kraków – godz. ok. 10.37–12.57 OKW nr 286 i 287 – Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków – godz. ok. 10.37–12.37 OKW nr 288 – Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków – godz. ok. 10.42–12.57 OKW nr 289 – Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków – godz. ok. 10.42–12.57 OKW nr 291 – XLIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bolesława Limanowskiego 60–62, 30-534 Kraków – godz. ok. 10.42–13.13 OKW nr 292 – Urząd Miasta Krakowa, ul. Zabłocie 22, 30-701 Kraków – godz. ok. 10.49–13.22 OKW nr 293 i 296 – Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39, 31-586 Kraków – godz. ok. 10.00–13.32 OKW nr 299 – Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków – godz. ok. 10.00–10.41 oraz 11.02–13.40

"Zamknięcia będą obowiązywać od godz. 9.00, jednak poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane zaraz po ich opuszczeniu przez ostatnich uczestników oraz bezpiecznym przywróceniu ruchu" - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Krakowa.

Jak podkreślono, "pieszo dojść będzie można do każdego z lokali przez cały czas trwania biegu" i "jedynie w momencie przebiegania zawodników przez dany odcinek przejście może być na krótko wstrzymane".

Trasa półmaratonu i dotknięte utrudnieniami lokale wyborcze Źródło zdjęcia: Urząd Miasta Krakowa

Powstała interaktywna mapa

Bieg rozpoczyna się po godzinie 10 w pobliżu Tauron Areny i ma zakończyć się w tej samej okolicy około godziny 13.30. Trasa przebiega przez Grzegórzki (m.in. al. Pokoju, okolice Ronda Mogilskiego, ul. Kopernika), Stare Miasto (okolice Rynku Głównego, ul. Grodzka, Wawel), następnie przez okolicę Wawelu, Aleje Trzech Wieszczów, ulice wokół Błoń, ul. Konopnickiej, później przez ul. Ludwinowską i starą część Podgórza (nad Wisłą), Zabłocie, ul. Ofiar Dąbia i ponownie al. Pokoju do Tauron Areny.

Dokładny opis trasy jest dostępny na oficjalnej stronie półmaratonu. Urzędnicy przygotowali też specjalną interaktywną mapę biegu, na której można sprawdzić, przy których komisjach, o której godzinie utrudnienia będą największe. Jest ona dostępna na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Urząd miasta: zmiana terminu byłaby bardzo trudna

Jak podkreślono w komunikacie, Cracovia Półmaraton Królewski odbywa się co roku jesienią, a przygotowania do każdej kolejnej edycji wydarzenia zaczynają się z co najmniej rocznym wyprzedzeniem. Data przedterminowych wyborów została ogłoszona dopiero z końcem lipca.

"Do udziału w 12. PKO Cracovia Półmaratonie Królewskim zgłosiło się 18 tysięcy osób, w tym ponad tysiąc uczestników z zagranicy. Wielu biegaczy zarezerwowało już noclegi i transport, organizacja imprezy jest na końcowym etapie, powstały medale i materiały promocyjne, produkowane są koszulki, a współpraca z partnerami i sponsorami jest realizowana z myślą o październikowym terminie" - podkreślili urzędnicy.

Magistrat zwrócił uwagę, że ewentualna zmiana terminu wydarzenia oznaczałaby "konieczność przebudowy całego przedsięwzięcia", a w dodatku "obecnie nie ma dostępnego alternatywnego jesiennego terminu pozwalającego na przeprowadzenie imprezy w tej samej formule, co wynika między innymi z obłożenia TAURON Areny Kraków".

Wybory po referendum

Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 września. Wtedy 36,38 procent głosów zdobył Gibała, z kolei Piątkowska otrzymała ich 29,91 procent. Frekwencja wyniosła 43,50 procent.

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.