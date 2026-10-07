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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Pozywają się na potęgę. Procesy przed wyborami w Krakowie

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Łukasz Gibała, Monika Piątkowska
Sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie słów o Łukaszu Gibale
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP, Łukasz Gągulski/PAP
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Monika Piątkowska nie może ogłaszać, że jej rywal po objęciu urzędu będzie dokonywał zwolnień grupowych w Urzędzie Miasta. Łukasz Gibała ma z kolei sprostować informację o radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli się do niego zgłosić w sprawie współpracy. Gibała zapowiada też pozwanie Radosława Sikorskiego.

W środę krakowski sąd ogłosił postanowienie, w którym zakazał kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej rozpowszechniania nieprawdziwych informacji sugerujących, że Łukasz Gibała po dojściu do władzy dokona zwolnień grupowych w urzędzie miasta.

Sąd nakazał również Piątkowskiej publikację sprostowań wypowiedzi dotyczących zwolnień w urzędzie miasta. Sprostowania kandydatka ma opublikować w serwisach społecznościowych oraz za pośrednictwem TVP i Radia Kraków.

Sąd nie uwzględnił jednak wniosku sztabu Gibały o przeproszenie oraz o przekazanie pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego uznając, że nie ma do tego podstaw.

Zapowiadają zażalenie

Pełnomocnik Gibały Łukasz Szczepan powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu postanowienia, że jest ono dla niego satysfakcjonujące.

Z kolei pełnomocnik Piątkowskiej Rafał Rozwadowski zapowiedział, że prawdopodobnie będzie zażalenie na postanowienie sądu.

Wypowiedź Piątkowskiej, której dotyczy środowe postanowienie sądu, padła podczas debaty TVP i Radia Kraków, która odbyła się 22 września, kilka dni przed I turą wyborów. Kandydatka na prezydenta miasta powiedziała wówczas, że "jeśli mówimy o zwolnieniach na poziomie 20-15 proc., bo tak pan radny komunikuje, to jest to znacznie więcej niż tylko kadra zarządzająca; to są po prostu zwolnienia grupowe".

Poprzednie wyroki

Był to kolejny pozew Łukasza Gibały, który sąd rozpatrywał w trybie wyborczym. W poniedziałek na wniosek komitetu Gibały Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w radzie miasta.

Natomiast w miniony piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew w trybie wyborczym złożony przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. W środę Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy to postanowienie.

Sztab Łukasza Gibały zapowiedział też, że złoży pozew przeciwko ministrowi Radosławowi Sikorskiemu, który miał powiedzieć podczas wydarzenia kampanijnego Piątkowskiej, że "sąd stwierdził, że Gibała jest kłamcą i mitomanem".

Wybory w Krakowie

W niedzielę w Krakowie odbędzie się II tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.

Wybory prezydenta Krakowa. Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24
Źródło: PAP / tvn24.pl
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