"Czas decyzji: Kraków wybiera". Wieczór wyborczy w TVN24 i TVN24+

Kraków i Zamek Królewski na Wawelu Źródło zdj. gł.: TR STOK/Shutterstock

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27 września mieszkańcy Krakowa ruszą do urn, by wybrać nowego prezydenta miasta. O przebiegu przedterminowych wyborów będziemy informować na antenie TVN24 i w TVN24+. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych, o godzinie 20.45, rozpoczniemy wieczór wyborczy "Czas decyzji. Kraków wybiera", który poprowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Po godzinie 21.00 i zakończeniu ciszy wyborczej pokażemy szczegółowe, sondażowe wyniki wyborów, które będą analizowane przez naszych dziennikarzy i gości. Prawdopodobnie około 23.00 zaprezentujemy wyniki badania late poll.

Wybory prezydenta Krakowa. Wieczór wyborczy w TVN24

Podczas wieczoru wyborczego w TVN24 opowiemy o twarzach kampanii, emocjach, które podzieliły miasto i znaczeniu decyzji, która może wpłynąć na jego przyszłość. W TVN24+ narysujemy wyborczy portret Krakowa. Komu zaufali młodzi, na kogo postawili starsi mieszkańcy? Kogo wybrały kobiety, a kto bardziej przekonał do siebie mężczyzn? Jak rozłożyły się głosy tych, którzy 24 maja zagłosowali w krakowskim referendum w sprawie odwołania prezydenta? Odpowiedzi na te i inne pytania pokażemy na interaktywnych grafikach, dostępnych tylko u nas.

Jeśli w pierwszej turze żaden z siedmiu kandydatów nie uzyska co najmniej 50 procent głosów plus jeden głos, odbędzie się druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.