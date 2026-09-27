Kiedy druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie? Termin i kandydaci
Mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn w przedterminowych wyborach prezydenckich, ponieważ żaden z kandydatów w pierwszej turze nie zdobył większości, czyli ponad 50 procent głosów. Pierwsza tura wyborów odbyła się w niedzielę.
Zgodnie z wynikami sondażu exit poll Ipsos, w drugiej turze wyborów w Krakowie zmierzą się: Łukasz Gibała - kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców, Monika Piątkowska - kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami, wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
Według sondażu late poll Łukasz Gibała zdobył 36,1 procent głosów. Monika Piątkowska ma 28,1 procent.
Cząstkowe wyniki z PKW
Dane Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu 86 procent oddanych głosów potwierdzały wyniki sondażowe. Na prowadzeniu był Łukasz Gibała, który uzyskał 36,36 procent głosów. Na drugim miejscu - Monika Piątkowska z 29,72 procent głosów.
Jeśli ten trend utrzyma się do końca liczenia głosów, to właśnie Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, zaplanowanej na 11 października 2026 roku.