Kiedy druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie? Termin i kandydaci

Pierwsza tura wyborów prezydenta Krakowa - wyniki late poll Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn w przedterminowych wyborach prezydenckich, ponieważ żaden z kandydatów w pierwszej turze nie zdobył większości, czyli ponad 50 procent głosów. Pierwsza tura wyborów odbyła się w niedzielę.

Zgodnie z wynikami sondażu exit poll Ipsos, w drugiej turze wyborów w Krakowie zmierzą się: Łukasz Gibała - kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców, Monika Piątkowska - kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Moniki Piątkowskiej - Ponad Podziałami, wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.

Według sondażu late poll Łukasz Gibała zdobył 36,1 procent głosów. Monika Piątkowska ma 28,1 procent.

Pierwsza tura wyborów prezydenta Krakowa - wyniki late poll Źródło zdjęcia: TVN24

Cząstkowe wyniki z PKW

Dane Państwowej Komisji Wyborczej po przeliczeniu 86 procent oddanych głosów potwierdzały wyniki sondażowe. Na prowadzeniu był Łukasz Gibała, który uzyskał 36,36 procent głosów. Na drugim miejscu - Monika Piątkowska z 29,72 procent głosów.

Jeśli ten trend utrzyma się do końca liczenia głosów, to właśnie Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, zaplanowanej na 11 października 2026 roku.