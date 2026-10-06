W niedzielę druga tura wyborów w Krakowie. W TVN24 wieczór wyborczy i rozmowy z kandydatami
Łukasz Gibała będzie dziś o godzinie 19.25 gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 i na TVN24+. Jutro w programie gościć będzie Monika Piątkowska.
W niedzielę, 11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski i przedsiębiorca Łukasz Gibała oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.
W niedzielę od godziny 20 zapraszamy na wieczór wyborczy w TVN24.
Pierwsza tura wyborów odbyła się 28 września. Wtedy 36,38 procent głosów zdobył Gibała, z kolei Piątkowska otrzymała ich 29,91 procent. Frekwencja wyniosła 43,50 procent.
Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.
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