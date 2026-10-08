Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Syn Moniki Piątkowskiej złożył zawiadomienie. "Czekamy na działania policji"

|
Monika Piątkowska
Gdzie mieszka Monika Piątkowska? Kandydatka na prezydenta Krakowa odpowiada
Źródło wideo: "Fakty po Faktach"
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mój syn złożył na policji formalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z powtarzającymi się, niepokojącymi wizytami osób w miejscu jego zamieszkania - przekazała tvn24.pl Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa. Chodzi o wizyty pracowników prawicowej stacji wPolsce24 na strzeżonym osiedlu w gminie Nadarzyn, gdzie mieszka syn polityczki.

Senatorka Monika Piątkowska kandyduje na prezydenta Krakowa z Komitetu Ponad Podziałami, jest popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. W drugiej turze przedterminowych wyborów, które odbędą się w niedzielę 11 października, zmierzy się ze zwycięzcą pierwszej tury - Łukaszem Gibałą, kandydatem niezależnym, radnym i liderem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

Choć wybory dotyczą przyszłości Krakowa, polityczni przeciwnicy Piątkowskiej zarzucają jej, że w rzeczywistości mieszka w gminie Nadarzyn pod Warszawą. Pracownicy prawicowej telewizji wPolsce24 pojawili się na strzeżonym osiedlu, na którym ich zdaniem mieszka kandydatka KO i PSL. W reportażu pokazali m.in. rozmowy z mieszkańcami, których pytali o to, czy widują tam Piątkowską. W innym materiale urządzili happening przed bramą osiedla - mężczyzna z trąbką odegrał tam krakowski hejnał.

Monika Piątkowska
Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Zawiadomienie na policję

- Mój syn złożył na policji formalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z powtarzającymi się, niepokojącymi wizytami osób w miejscu jego zamieszkania - poinformowała nas w czwartek Monika Piątkowska.

Polityczka przekazała, że jej syn wskazał w zawiadomieniu "przede wszystkim na możliwość naruszenia miru domowego, a także uporczywego nękania".

- Teraz czekamy na działania policji: zabezpieczenie monitoringu, ustalenie tożsamości osób uczestniczących w tych zdarzeniach oraz wyjaśnienie, jaki był cel ich działań. Ostateczna kwalifikacja prawna należy oczywiście do organów prowadzących postępowanie. Oczekuję, że cała sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona - podkreśliła Piątkowska.

W niedzielę na konferencji prasowej Monika Piątkowska mówiła, że dziennikarze stacji wPolsce24 wtargnęli na strzeżone osiedle, gdzie mieszka jej 19-letni syn. - Są w naszym mieście środowiska, które są gotowe zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby dorwać się do władzy. Są w naszym mieście środowiska, które nie mają żadnych hamulców, żadnych granic. Które walczą w sposób brutalny, łamiący prawo, nie tylko z kandydatką, ale z jej rodziną. To jest ta granica, której ja nie pozwolę przekroczyć - powiedziała.

Wcześniej, w wydanym w sobotę oświadczeniu, Piątkowska przekazała, że "nieznane osoby" usiłowały zrobić zdjęcia jej synowi pod miejscem jego zamieszkania. "Moje dziecko nie jest osobą publiczną. Nie kandyduje w tych wyborach. Nie jest częścią tej kampanii. Mnie jako matkę ta sytuacja dotyka szczególnie. Kampania wyborcza nie daje nikomu prawa do śledzenia mojego dziecka ani ingerowania w jego prywatność" - przekazała.

Oświadczenie wPolsce24

Do sprawy odniósł się między innymi kontrkandydat Piątkowskiej Łukasz Gibała. Radny podkreślił w środę w Wirtualnej Polsce, że "wielu mieszkańców" jest "trochę tym oburzonych", że kandydatka na prezydenta Krakowa może mieszkać pod Warszawą. - W związku z tym pytanie, czy ona rzeczywiście przez ostatnie lata mieszkała w Krakowie, czy jednak w Nadarzynie pod Warszawą. Myślę, że mieszkańcy mają prawo to wiedzieć - ocenił Gibała.

Telewizja wPolsce24 wydała oświadczenie, w którym czytamy, że wypowiedzi Piątkowskiej na ten temat są "poważnym nadużyciem".

"Zajęliśmy się osobą kandydatki na prezydenta Krakowa, jej deklarowanymi związkami z miastem oraz kwestią jej faktycznego miejsca zamieszkania. To jest temat publiczny, dotyczący osoby ubiegającej się o najwyższy urząd w Krakowie" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez dyrektora programowego stacji Mariusza Pilisa. "Jednocześnie stanowczo podkreślamy: nie akceptujemy fotografowania ani śledzenia osób niepublicznych, w szczególności dzieci" - podkreślono.

Pilis podkreślił, że ekipa wPolsce24 wjechała na osiedle przez otwartą bramę, oznakowanym samochodem redakcji, a zadaniem dziennikarza było nagranie sondy wśród mieszkańców. "Wszelkie insynuacje, dotyczące obserwowania pełnoletniego syna kandydatki na prezydenta Krakowa i nagrywania są nieprawdziwe" - czytamy w oświadczeniu.

Piątkowska: mieszkam głównie w Krakowie

- Dzielę moje życie między Krakowem i Warszawą, bo jestem senatorką, więc bywam również w Warszawie [...]. Żyję na dwa domy - stwierdziła Monika Piątkowska, pytana o tę sprawę w środę w "Faktach po Faktach". Dopytywana przez Anitę Werner, czy to znaczy, że mieszka w obu miejscach, dodała: - Mieszkam głównie w Krakowie, mam mieszkanie w Krakowie, ale oczywiście jak jestem w Senacie albo są jakieś ważne sprawy związane z izbą gospodarczą i powinnam być w Warszawie, to jestem w Warszawie.

- Ale na co dzień jestem w Krakowie, a od ostatnich miesięcy to już w ogóle nawet nie mam czasu zrealizować tych zadań, które powinnam też zrealizować w innym miejscu - zastrzegła Piątkowska.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaNadarzynWyboryKraków
Czytaj także:
Było ciepło, zrobi się chłodno
"Widać zwiastuny zmian". Nadciąga spore ochłodzenie
METEO
Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Kolejny wyrok w trybie wyborczym. Gibała ma sprostować wypowiedź
WYBORY W KRAKOWIE
Pilne
15-latek zaatakował nożem woźną, nauczyciela i dyrektora
Polska
59 min
pc
Kuzyn Grzegorza Brauna: mam nadzieję, że nikt z rodziny nie pójdzie w jego ślady
News Michalskiego
Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones
Michael Douglas o tym, jak dostał ultimatum. Musiał zadzwonić do pięciu kobiet
Kultura i styl
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Historia jest inna
Berkowicz zwyzywał dziennikarkę. Mentzen: przegiął, ale są ważniejsze sprawy
Polska
Robert Fico
Fico apeluje. "Proszę Komisję Europejską"
BIZNES
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Rosja atakuje Ukrainę. Poderwano myśliwce, jest alert RCB
Polska
imageTitle
Świątek bez psycholożki. Dlaczego Daria Abramowicz nie poleciała do Chin?
EUROSPORT
Christa Pike
Wyrok wykonano, ale Pike przeżyła. Teraz zadaje pytania
Świat
Ostrzelano szkolnego busa w Skarszewach. Padło 15 strzałów
Szkolny bus ostrzelany z wiatrówki. Policja szuka sprawcy
Trójmiasto
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Zatrzymano 17-latka, miał dwa noże. Planował "zrobić coś złego w szkole"
Sierpc
Hubert Hurkacz
Zwycięski powrót Hurkacza. Będzie hit z Djokoviciem
EUROSPORT
Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany
Zderzenie pięciu aut na S2. Służby zamykają tunel
WARSZAWA
imageTitle
Włoskie gwiazdy opuszczą inaugurację sezonu
EUROSPORT
Marcin Romanowski
Doniesienia w sprawie Romanowskiego. Minister: były takie informacje
ROZMOWA PIASECKIEGO
Karambol na A4 niedaleko Rudy Śląskiej
Karambol na autostradzie. Zderzyło się siedem pojazdów
Katowice
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2751124549
Ceny ropy w górę. Gwałtowna reakcja rynku
BIZNES
Huragan Isaias na zdjęciu satelitarnym
Sunie w kierunku USA. To pierwszy huragan w tym sezonie
METEO
imageTitle
Rodak rzucił wyzwanie Infantino w wyborach na prezydenta FIFA
EUROSPORT
Tomasz Siemoniak
"Trzeba podejść z powagą". Dwie "perspektywy" Siemoniaka po ataku nożownika
Polska
Mentzen
Drwiny z policjantek? Karina Bosak broni Mentzena
Patryk Michalski
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Atak nożownika w klasztorze. Ihor M. przesłuchany
Rzeszów
Pożar ciężarówki w tunelu na S3
Droga zamknięta po pożarze. GDDKiA sprawdza stan tuneli
Wrocław
Protestujący opłakują śmierć Maricarmen Abascal
Maricarmen Abascal nie żyje. Symbol protestów
BIZNES
Zamiana miejsc w oku kamery
Uderzyli w ogrodzenie i zamienili się miejscami. O jednym nie wiedzieli
WARSZAWA
pap_20200714_0M8
Jeszcze niedawno współpracowali. Teraz "udają, że się nie znali"
Polska
imageTitle
Rywal za mocny. Pierwsza porażka Industrii w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Prognoza długoterminowa na zimę. Jak zachowają się wir polarny, Pacyfik i Atlantyk?
Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"
Arleta Unton-Pyziołek
Uprowadził syna byłej partnerki, groził zabiciem. Proces
"Jestem przekonany, że dążył, by zabić to dziecko na oczach matki"
Alicja Glinianowicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica