Jest decyzja w sprawie kandydatki Lewicy w Krakowie

Daria Gosek-Popiołek o zbiórce podpisów poparcia dla jej kandydatury na prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: materiały prasowe

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Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zaakceptowała we wtorek kandydaturę Darii Gosek-Popiołek w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jak poinformował na konferencji prasowej przewodniczący komisji Krzysztof Dyl, polityczka Lewicy miała ponad 3300 ważnych podpisów poparcia. Próg wynosił trzy tysiące.

Posłanka Lewicy podkreślała, że jest pewna podpisów pod swoją kandydaturą, bo uczestniczyła w ich zbieraniu.

- Jestem oficjalną kandydatką. Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie, pomagały nam w tym dziesiątki mieszkańców Krakowa, którzy zbierali je na ulicach, w swoich klatkach schodowych, wśród swoich przyjaciół, krewnych i bliskich, i ja jestem pewna ich rzetelności, jestem pewna tej liczby podpisów i ze spokojem czekam na rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji Wyborczej - mówiła Daria Gosek-Popiołek we wtorek rano.

Według komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej Daria Gosek-Popiołek zadeklarowała złożenie 4678 podpisów poparcia.

Choć próg dla kandydatów wynosi trzy tysiące prawidłowych podpisów, w praktyce kandydaci są zmuszeni zdobyć ich znacznie więcej. Zawsze część podpisów jest odrzucana przez komisję ze względu na błędy w przekazywanych przez wyborców danych.

Konferencja programowa Darii Gosek-Popiołek Źródło zdjęcia: materiały prasowe

Wybory na prezydenta Krakowa. Termin i kandydaci

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Zbiórka podpisów nie powiodła się między innymi Bartoszowi Bocheńczakowi z Konfederacji czy byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi.

Banaś poinformował nas, że we wtorek rano złożył odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej do komisarza wyborczego, który ma teraz dwa dni na rozpatrzenie tego protestu.