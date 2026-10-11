Łukasz Gibała: po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto Źródło zdj. gł.: TVN24

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Łukasz Gibała zwyciężył w wyborach na prezydenta Krakowa z wynikiem 61 procent poparcia - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska (KO-PSL, komitet Ponad Podziałami) uzyskała według badania 39 procent głosów. O godzinie 22:30 ukazały się wyniki late poll i przewaga Łukasza Gibały jeszcze wzrosła: 62,3 proc. do 37,7 proc.

- 11 października 2026 roku zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto - powiedział tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów Gibała.

Zanim zabrał głos, w sztabie wybrzmiały radosne okrzyki: "Tu jest Kraków, nie Warszawa" oraz "Kraków dla mieszkańców".

Łukasz Gibała Źródło zdjęcia: TVN24

"Odłóżmy na bok wszelkie spory"

Gibała podziękował mieszkańcom, którzy oddali mu głos, a także współpracownikom, sympatykom i swojej partnerce, którą zaprosił na scenę. - Chciałem też podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj poszli do lokalu wyborczego i oddali głos na moją kontrkandydatkę. Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - podkreślił.

Wybory w Krakowie na wykresach. Czyje głosy zebrał Łukasz Gibała?

Sztab Łukasza Gibały Źródło zdjęcia: TVN24

Łukasz Gibała podkreślił, że najbliższe dwa lata będą "bardzo trudne". - Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie z wami wszystkimi damy radę - powiedział podczas wieczoru wyborczego.

- Na koniec mam jeszcze taką refleksję, którą chciałem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że te wydarzenia z Krakowa natchną do działania ludzi w całej Polsce. Za dwa tygodnie mieszkańcy Częstochowy będą też próbowali odzyskać swoje miasto, bo mają tam referendum. Mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą nam projektują politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre - zaznaczył Gibała.

Lider Krakowa dla Mieszkańców powtórzył, że 11 października jest dniem, który "przejdzie do historii".