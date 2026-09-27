Wybory prezydenckie w Krakowie 2026 Piątkowska: walczymy dalej o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków

Przemówienie Moniki Piątkowskiej po wynikach exit poll Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Piątkowska po ogłoszeniu wyników sondażowych podziękowała za głosy oddane na nią w pierwszej turze.

- Wszystkim serdecznie dziękuję, kochani. Mamy to, druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Kochani, chciałam bardzo serdecznie podziękować mieszkankom i mieszkańcom naszego pięknego miasta za każdy głos i za każdy podpis. Dzięki wam mogę iść dalej i obiecuję, że najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy - mówiła Piątkowska.

"Kampania pełna hejtu i brutalności"

Kandydatka na prezydenta Krakowa podkreśliła, że kampania była, jest i będzie trudna.

- Będzie pewnie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość i ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów - mówiła.

- Kochani, to będą ciężkie i trudne dwa tygodnie. Wiemy o tym. Być może to będą tygodnie, gdzie ta fala hejtu będzie jeszcze mocniejsza. Jesteśmy na to przygotowani. Ja jestem na to przygotowana i mój sztab jest na to przygotowany - dodała.

- To będzie walka o Kraków bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji, spokojnie i transparentnie, albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane. Pamiętajcie o tym - przekonywała.

Monika Piątkowska Źródło zdjęcia: TVN24

Sondażowe wyniki

Według badania late poll do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie weszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców uzyskał 36,1 procent głosów, natomiast wspierana przez KO i PSL Piątkowska zdobyła 28,1 procent.

Z wyścigu o urząd prezydenta drugiego pod względem wielkości miasta w Polsce odpadli pozostali kandydaci, wśród których najwyższy wynik osiągnął Michał Drewnicki z PiS - 17,8 procent.

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 41,9 proc., a ostateczne rozstrzygnięcie wyborów zapadnie 11 października, gdy Krakowianie ponownie pójdą do urn.