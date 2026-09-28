Wybory na prezydenta Krakowa. Ostateczne wyniki

Przemówienie Łukasza Gibały po wynikach exit poll Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Tyczkowski/AdobeStock

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Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa ze 100 procent obwodów.

Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców uzyskał 36,38 procent głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska z poparciem 29,91 procent.

Trzecie miejsce z poparciem 17,50 procent zajął kandydat PiS Michał Drewnicki. Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.).

Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała i Piątkowska, czyli ci dwoje z siedmiorga kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze.

Frekwencja wyniosła 43,50 procent - podała PKW.