Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Kto wygrał w drugiej turze
Do drugiej tury wyborów w Krakowie stanęli Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejski radny oraz Monika Piątkowska, senatorka popierana przez KO i PSL.
Policzono ponad 99 procent głosów w 453 z 454 obwodów głosowania - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Z danych PKW wynika, że przedterminowe wybory w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 62,16 procent głosów.
Monika Piątkowska otrzymała 37,84 procent poparcia.
Na wygraną Gibały wskazywały również sondaże exit poll i late poll.
Źródło: tvn24.pl