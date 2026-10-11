Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Kto wygrał w drugiej turze

Wybory w Krakowie. Dane PKW z ponad 90 procent obwodów głosowania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do drugiej tury wyborów w Krakowie stanęli Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejski radny oraz Monika Piątkowska, senatorka popierana przez KO i PSL.

Policzono ponad 99 procent głosów w 453 z 454 obwodów głosowania - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Z danych PKW wynika, że przedterminowe wybory w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 62,16 procent głosów.

Monika Piątkowska otrzymała 37,84 procent poparcia.

Na wygraną Gibały wskazywały również sondaże exit poll i late poll.