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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Kolejny wyrok w trybie wyborczym w Krakowie. Dotyczy Moniki Piątkowskiej

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Monika Piątkowska
Sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie słów o Łukaszu Gibale
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Krakowski sąd nakazał kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej sprostowanie słów o tym, że jej konkurent Łukasz Gibała jako radny w większości głosowań wstrzymał się od głosu. Senatorka ma oświadczyć w mediach społecznościowych, że nie miała podstaw do takich twierdzeń. To kolejny proces w trybie wyborczym. Postanowienie nie jest prawomocne.

Wniosek był reakcją na słowa kandydatki KO i PSL na prezydenta miasta Moniki Piątkowskiej, która podczas debaty stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań jej konkurenta Łukasza Gibały z okresu sprawowania przez niego mandatu radnego wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu.

Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważa jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Pełnomocnicy Gibały poinformowali, że przygotowali wyliczenia obejmujące wszystkie lata jego zasiadania w radzie miasta, łącznie obejmujące ok. 10 tys. głosowań, z których wynika, że sytuacje, w których wstrzymał się on od głosu, w jednym roku wyniosły maksymalnie 20 procent, a w pozostałych latach nie przekraczały 10 procent.

Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Postanowienie sądu

Sąd uznał w poniedziałek, że zestawienie głosowań Gibały jako radnego nie daje podstaw do stwierdzenia, że w większości głosowań wstrzymuje się od głosu, "a zatem wypowiedź była nieprawdziwa".

Sąd nakazał sprostowanie wypowiedzi na portalach Facebook i Instagram, a także usunięcie postów, które zawierały materiał z fragmentem programu, gdzie padła wypowiedź. Sąd zakazał też rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o głosowaniach Gibały.

Oddalił natomiast wniosek w tej części, w której komitet kandydata na prezydenta domagał się m.in. sprostowania w Polsat News, gdzie padała wypowiedź Piątkowskiej, a także przeprosin i wpłaty 10 tys. zł na rzecz fundacji.

Zaskarżone słowa padły w trakcie debaty w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News 20 września. Monika Piątkowska powiedziała wówczas, że po przejrzeniu sposobu głosowania Łukasza Gibały podczas dwóch kadencji w radzie miasta stwierdziła, iż "w większości jest to głosowanie 'wstrzymuję się'". Zwracając się do Łukasza Gibały, powiedziała, że "prezydent miasta Krakowa nie będzie mógł się wstrzymywać od głosu - decyzyjność, i współpraca, i wiedza będą fundamentalnymi kompetencjami prezydenta miasta, który obejmuje funkcję w niezwykle trudnym momencie". W odpowiedzi Gibała powiedział, że "jak opcja rządząca przedstawia takie uchwały, gdzie wrzuca do jednego worka rzeczy dobre i złe, to nie zostaje nic innego, jak się wstrzymać".

Monika Piątkowska
Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Łukasz Gibała też przegrał. W innej sprawie

To kolejny proces w trybie wyborczym w związku wyborami prezydenta Krakowa. W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew złożony w tym trybie przez komitet wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał jej kontrkandydatowi Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. Postanowienie jest nieprawomocne.

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie, Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
KrakówWyboryŁukasz GibałaKoalicja ObywatelskaRada miastaRadni
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