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PILNE

Kto wygrał wybory na prezydenta Krakowa 2026? Są wyniki late poll

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Łukasz Gibała i Monika Piątkowska
Łukasz Gibała: po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski, Art Service/PAP
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Wybory prezydenckie w Krakowie wygrał Łukasz Gibała - wynika z badania late poll Ipsos. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,3 procent głosów. Na wspieraną przez KO i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało 37,7 procent wyborców.

Na antenie TVN24 i w TVN24+ trwa wydanie specjalne. Zapraszamy też do śledzenia relacji z wieczoru wyborczego w tvn24.pl. 

Według najnowszych danych late poll, drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców uzyskał 62,3 procent głosów i to on zostanie nowym prezydentem Krakowa.

Wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska uzyskała 37,7 procent głosów.

JAK GŁOSOWALI KRAKOWIANIE? ZOBACZ PIĘĆ INTERAKTYWNYCH GRAFIK

Wcześniejsze dane exit poll dały Gibale 61, a Piątkowskiej 39 procent głosów.

Frekwencja wyniosła 44,7 procent.

Przedterminowe wybory w Krakowie

Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 września. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówWyboryŁukasz GibałaMonika Piątkowska
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