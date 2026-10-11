Kto wygrał wybory na prezydenta Krakowa 2026? Są wyniki late poll
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Według najnowszych danych late poll, drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców uzyskał 62,3 procent głosów i to on zostanie nowym prezydentem Krakowa.
Wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska uzyskała 37,7 procent głosów.
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Wcześniejsze dane exit poll dały Gibale 61, a Piątkowskiej 39 procent głosów.
Frekwencja wyniosła 44,7 procent.
Przedterminowe wybory w Krakowie
Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 września. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.