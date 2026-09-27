Kto wszedł do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa? Znamy sondażowe wyniki
W niedzielę 27 września odbyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Według exit poll najlepszy wynik uzyskał kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, który uzyskał 36,6 procent głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z poparciem 24,4 procent.
Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50 procent plus jeden głos, 11 października odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej Gibała i Piątkowska, czyli ci z siedmiorga kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze.
Według exit poll, podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 19,6 procent. Na kolejnych miejscach znaleźli się Aleksandra Owca z Razem (8,7 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (6,1 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,2 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. (0,4 proc.)