Monika Piątkowska podała nazwiska. Z nimi porozmawia przed drugą turą

Piątkowska: będę chciała rozmawiać z kontrkandydatami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, Monika Piątkowska 29,91 proc. To oficjalne wyniki wyborów. Oznaczają one, że 11 października lider Krakowa dla Mieszkańców oraz kandydatka KO i PSL spotkają się w drugiej turze wyborów.

Piątkowska rozpoczęła kampanię przed drugą turą

Lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców o godzinie 6.45 rozpoczął swoją kampanię przed drugą turą na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał mieszkańcom obwarzanki. O godzinie 9.30 w jego ślady poszła Monika Piątkowska. Kandydatka pojawiła się w tym samym miejscu. Też z obwarzankami.

Monika Piątkowska Źródło zdjęcia: TVN24

Piątkowska raz jeszcze podziękowała mieszkańcom za głosy w pierwszej turze. Stwierdziła, że traktuje swój wynik jako "zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy".

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- Obiecuję, że przez najbliższe dwa tygodnie będę nadal z wami nie tylko rozmawiała, ale również słuchała waszych pomysłów, zwłaszcza tych, które adresujecie do mnie w kontekście swoich społeczności lokalnych. To może nie są z perspektywy miasta jakieś duże, strategiczne pomysły, ale wiem, że dla was bardzo ważne są takie konkretne działania, które można w ciągu tych najbliższych ponad dwóch lat zrealizować - powiedziała Monika Piątkowska.

Monika Piątkowska na Rondzie Mogilskim Źródło zdjęcia: TVN24

Będzie rozmawiać z kontrkandydatami

Odnosząc się do planu na najbliższe dwa tygodnie kampanii kandydatka KO i PSL stwierdziła, że będzie to przede wszystkim czas rozmów z mieszkańcami. Ale nie tylko.

- Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, ale jednak są związani z naszym miastem. I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek [Nowa Lewica - red.], i z panią radną Aleksandrą Owcą [Razem - red.], ale i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosu. Bardzo podmiotowo traktuję wszystkich mieszkańców. Uważam, że to mieszkańcy decydują, mieszkańcy wiedzą najlepiej na kogo zagłosować - oceniła Monika Piątkowska.

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- Mamy pewne wspólne mianowniki. Chciałabym je teraz identyfikować i zapraszam wszystkie środowiska do rozmów, tak jak powiedziałam, nie o poparciu, nie o personaliach, ale o konkretnych rozwiązaniach dla naszego miasta - dodała. Zaznaczyła, że jest gotowa do wzięcia udziału w debatach z Łukaszem Gibałą.

Monika Piątkowska Źródło zdjęcia: TVN24

Pytana o politykę poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego stwierdziła, że ten etap w historii miasta został zamknięty i zadeklarowała chęć realizowania własnego programu.

- Rozdział Aleksandra Miszalskiego został skutecznie przez mieszkańców naszego miasta zamknięty. Mam swój pomysł na miasto, wypracowany z mieszkańcami naszego miasta. Ten pomysł będę chciała realizować - zapowiedziała. W kwestii stylu sprawowania urzędu odwołała się do ponad 20-letniej prezydentury Jacka Majchrowskiego, wskazując na potrzebę powagi i dostojeństwa w zarządzaniu drugim co do wielkości miastem w Polsce.