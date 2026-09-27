Wybory prezydenckie w Krakowie 2026 Piątkowska o drugiej turze: będę rozmawiała z mieszkańcami każdego dnia

Monika Piątkowska - wywiad w studio wyborczym TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską, Monika Piotrowska przyznała, że wynik pierwszej tury wyborów prezydenta Krakowa nie spełnił jej oczekiwań. Kandydatka, która zmierzy się w drugiej turze z Łukaszem Gibałą, podkreśliła jednak, że cieszy się z awansu do decydującego starcia i zapowiedziała intensywną kampanię wśród mieszkańców miasta.

- Bardzo się cieszę z tego, że sporo mieszkańców poszło do głosowania i bardzo za to dziękuję. Liczę, że w drugiej turze będzie jeszcze więcej głosujących, bo to jest nasze święto i to mieszkańcy Krakowa decydują – powiedziała. Kandydatka zwróciła uwagę, że jeszcze na początku kampanii sondaże nie dawały jej dużych szans na wejście do drugiej tury.

- W pierwszym sondażu miałam czwarte miejsce. W każdym kolejnym badaniu poparcie dla mnie rosło. To oznacza, że sporą grupę mieszkańców przekonałam do programu i pomysłów - oceniła.

Piątkowska podkreśliła, że setki rozmów przeprowadzonych podczas kampanii przyniosły efekt, a najbliższe dwa tygodnie zamierza wykorzystać na dalszą pracę w terenie. Jednocześnie przyznała, że jest rozczarowana skalą poparcia uzyskanego w pierwszej turze. Jej rywal Łukasz Gibała - według sondażu late poll - zdobył 36,1 proc. głosów, podczas gdy ona uzyskała 28,1 proc.

Zapytana o to, gdzie będzie szukała dodatkowych głosów przed drugą turą, odpowiedziała, że zamierza postawić na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. - Będę rozmawiała na osiedlach i w dzielnicach, każdego dnia z ludźmi. Trzeba rozmawiać, przedstawiać swoje propozycje, ale również słuchać - zaznaczyła.

Monika Piątkowska dodała, że wierzy, iż dzięki intensywnej kampanii uda jej się przekonać kolejnych wyborców. - Liczę na to, że uda się przekonać taką grupę mieszkańców, która da mi wygraną w drugiej turze - powiedziała.

Wyniki sondażu Ipsos

Według badania late poll do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie weszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców uzyskał 36,1 procent głosów, natomiast wspierana przez KO i PSL Piątkowska zdobyła 28,1 procent.

O urząd prezydenta miasta nie powalczą już pozostali kandydaci, wśród których najwyższy wynik osiągnął Michał Drewnicki z PiS (17,8 proc.).

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 41,9 proc., a ostateczne rozstrzygnięcie wyborów zapadnie 11 października, gdy Krakowianie ponownie pójdą do urn.