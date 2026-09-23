Media: kandydat na prezydenta Krakowa zrezygnował
Według Radia Eska Jan Hoffman postanowił zrezygnować z udziału w wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 27 września. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale.
Inicjator referendum przekazał poparcie
Komitet Hoffmana nosi nazwę "ReferendumKRK: NaprawiMY Kraków". To on był inicjatorem majowego referendum, które odwołało z funkcji ostatniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
Według rozgłośni Hoffman "w rozmowach ze sztabem Gibały miał oświadczyć, że poparcie go jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialne i dobre dla przyszłości Krakowa".
Łukasz Gibała to bezpartyjny radny, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Sondaże dają mu największe szanse na zwycięstwo. Jan Hoffman dostawał w badaniach zaledwie kilka procent poparcia, plasując się na końcu stawki.