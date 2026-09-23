Media: kandydat na prezydenta Krakowa zrezygnował

Jan Hoffman przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Według Radia Eska Jan Hoffman postanowił zrezygnować z udziału w wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 27 września. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale.

Inicjator referendum przekazał poparcie

Komitet Hoffmana nosi nazwę "ReferendumKRK: NaprawiMY Kraków". To on był inicjatorem majowego referendum, które odwołało z funkcji ostatniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

Jan Hoffman Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Według rozgłośni Hoffman "w rozmowach ze sztabem Gibały miał oświadczyć, że poparcie go jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialne i dobre dla przyszłości Krakowa".

Łukasz Gibała to bezpartyjny radny, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Sondaże dają mu największe szanse na zwycięstwo. Jan Hoffman dostawał w badaniach zaledwie kilka procent poparcia, plasując się na końcu stawki.