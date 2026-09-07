Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Kandydatowi Konfederacji na prezydenta Krakowa zabrakło ważnych podpisów. "Zawaliłem"

|
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Rzutem na taśmę zebrał podpisy. Gibała powalczy o prezydenturę Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza odmówiła rejestracji jego kandydatury po odrzuceniu części złożonych podpisów poparcia. Komisja poinformowała po godzinie 18, że nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji i Darię Gosek-Popiołek z Lewicy, a także Sławomira Pietrzyka. Ten pierwszy poinformował już jednak przed 20, że zabrakło mu podpisów. We wtorek mają być przeliczone ponownie.

Miejska Komisja Wyborcza (MKW) w Krakowie odmówiła w poniedziałek rejestracji kandydatury byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Politykowi nie udało się zebrać wymaganych trzech tysięcy prawidłowych podpisów poparcia.

Kandydaci w ostatnim czasie zbierali podpisy mieszkańców popierających ich kandydaturę w nadchodzących przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Na kartach musiały znaleźć się dane takie jak PESEL czy adres zamieszkania.

Politycy zdają sobie sprawę z tego, że w praktyce zawsze duża część podpisów nie przejdzie weryfikacji komisji, dlatego zawsze starają się zebrać i złożyć ich znacznie więcej od wymaganego progu.

Banaś zadeklarował złożenie 5737 podpisów poparcia. Jak czytamy w uchwale MKW, po sprawdzeniu 5648 podpisów stwierdzono, że wadliwych było aż 3096, a prawidłowych zaledwie 2552. Z tego powodu próg trzech tysięcy nie został przekroczony.

Oświadczenie Mariana Banasia

Były prezes NIK około godziny 18 wydał oświadczenie, w którym zapowiedział odwołanie od decyzji komisji. "Tak ogromna liczba zakwestionowanych podpisów budzi nasze poważne wątpliwości. Za każdym z nich stoi konkretny mieszkaniec Krakowa, który świadomie udzielił mi swojego poparcia. Nie możemy pozwolić, aby głos tysięcy krakowian został pominięty bez pełnego i przejrzystego wyjaśnienia" - napisał polityk na Facebooku.

"Skorzystamy ze wszystkich przysługujących nam środków prawnych i odwołamy się od tej decyzji. Będziemy również domagać się ponownej, szczegółowej weryfikacji podpisów w obecności upoważnionych przedstawicieli naszego komitetu" - czytamy we wpisie.

Weryfikacja podpisów trojga kandydatów, ale...

Formalnie wciąż ważą się losy trojga innych kandydatów. W poniedziałek po południu pojawiła się informacja, że komisja odmówiła rejestracji kandydatury polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, który według wykazu opublikowanego w ubiegłym tygodniu na stronie MKW złożył 4640 podpisów poparcia. Politykowi miało zabraknąć około 50 prawidłowych podpisów.

Poseł Konfederacji Michał Wawer powiedział w Radiu ZET, że "nie wygląda to zbyt optymistycznie". - Wygląda na to, że był rzeczywiście problem. Różni kandydaci mieli problemy z tą zbiórką podpisów w Krakowie, natomiast to nie jest żadne usprawiedliwienie. Mogę tylko przeprosić wyborców Konfederacji z Krakowa, że może tak się zdarzyć, że nie będą mieli możliwości zagłosować na kandydata Konfederacji w tych wyborach i zapewnić, że wyciągniemy wnioski z tej sytuacji. Nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia - dodał.

Około godziny 18.30 okazało się, że taka decyzja formalnie jeszcze nie zapadła. Przewodniczący komisji Krzysztof Dyl powiedział dziennikarzom, że podpisy poparcia Bartosza Bocheńczaka wciąż są weryfikowane.

Podobna sytuacja dotyczy posłanki Darii Gosek-Popiołek z Lewicy, która zadeklarowała złożenie 4678 podpisów poparcia oraz Sławomira Pietrzyka, który złożył 5873 podpisów.

- Mamy jeszcze wątpliwości, co do niektórych list poparcia i dokładnie je sprawdzamy - powiedział Dyl. Wyjaśnił, że komisja sprawdza, czy wpisane dane zgadzają się ze stanem faktycznym - na przykład numer PESEL z adresem czy nazwiskiem danej osoby. Dodał, że weryfikacja zakończy się najprawdopodobniej we wtorek.

Kandydat już wie. "Zawaliłem"

W poniedziałek wieczorem Bartosz Bocheńczak wydał jednak oświadczenie, w którym poinformował, że jego kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. We wpisie przeprosił wyborców i kolegów z partii. "Zawaliłem" - stwierdził, dodając, że we wtorek podpisy mają być ponownie liczone i "może coś się jeszcze zmieni".

W tym samym czasie zareagował też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, szef partii Nowa Nadzieja, do której należy Bocheńczak. "Odwołuję Bartosza Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego, a także zawieszam wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich, oraz przekazuję ich sprawy do Sądu Partyjnego, który ustali ich indywidualną odpowiedzialność za tę katastrofę" - napisał.

Można się odwołać

Od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej można się odwołać. Jak poinformowała nas Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, od uchwał MKW przysługuje odwołanie do komisarza wyborczego za pośrednictwem delegatury. Komitet ma dwa dni od momentu publikacji decyzji na złożenie odwołania, a następnie komisarz ma dwa dni na jego rozpatrzenie. Od decyzji komisarza komitetowi również przysługuje prawo odwołania - tym razem do Państwowej Komisji Wyborczej.

W poniedziałek do krakowskiej delegatury KBW trafiły odwołania Stanisława Kułacha i Marty Ratuszyńskiej na decyzję MKW o odmowie rejestracji ich kandydatur. Komisarz wyborczy rozpatrzy te odwołania do środy. Szanse na zarejestrowanie obu kandydatur są jednak znikome, bo Kułach złożył 400 podpisów poparcia, a Ratuszyńska zaledwie 78.

Wybory na prezydenta Krakowa. Termin i kandydaci

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Zarejestrowani kandydaci na prezydenta Krakowa to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL).

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
19 min
pc
"Nie chodzi o głodzenie TK. Ale musimy przestrzegać prawa"
Kropka nad i
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
KrakówKonfederacjaMarian BanaśWyboryAleksander MiszalskiSamorząd
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Strzelił sześć goli i tyle go widzieli. Zaskoczenie w Krakowie
EUROSPORT
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
METEO
pap_20260211_198
"Raz jeden prezydent mnie poprosił"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Emocje wzięły górę. Świątek trzasnęła rakietą, polały się łzy
EUROSPORT
Pielęgniarz usłyszał zarzuty i został aresztowany
"Uciskał kolanem, zacisnął z dwóch stron tętnicę. I liczył do trzydziestu"
Wrocław
Kraków, 08.06.2026. Kandydat Konfederacji na stanowisko prezydenta miasta Bartosz Bocheńczak (C), liderka Kobiet Konfederacji w Krakowie Jasna Iwan (P) oraz prezes Ruchu Narodowego Kraków Piotr Bartosz (L)
Kandydat Konfederacji nie wystartuje. Mentzen: odwołuję go z funkcji
Kraków
Zbigniew Bogucki
Spotkanie przy "urodzinowej kawie"? Bogucki tłumaczy
Polska
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
METEO
Iga Świątek przegrała w 4. rundzie US Open
Świątek szła jak burza. Odpadła z hukiem
EUROSPORT
Iga Świątek
Koniec amerykańskiego snu Świątek
EUROSPORT
Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty
WARSZAWA
imageTitle
Z 5:0 na 5:7. Niezrozumiała zapaść Świątek w meczu o ćwierćfinał
EUROSPORT
Susza, zmiany klimatu
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. To czeka Polskę
BIZNES
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach, seria wypadków
WARSZAWA
Ucieczka przed policją i auto na boku
Auto na boku, kierowca próbował się ukryć w lesie
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk: przesadziłem?
Polska
Wypadek policyjnego black hawka
Pilot policyjnego Black Hawka chce się poddać karze
WARSZAWA
Burza, piorun, dzień
Burze i ulewy wrócą. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
"Dalej na pewno będzie drożej". Ceny paliw przebijają psychologiczną barierę
BIZNES
07 1800 tj cl-0048
Berek o decyzji prezydenta. "Takich scenariuszy nie rozważam"
Polska
Potrącenie rowerzysty w Ciechanowie
Rowerzysta zginął po zderzeniu z autem
WARSZAWA
Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8
Motocyklista pod autem, był duży korek na S8
WARSZAWA
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
METEO
Książę Harry i księżna Meghan
Król o roli Harry'ego i Meghan na Wyspach. Media cytują list
Świat
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Ksiądz oskarżony o zabójstwo. Jest termin rozpoczęcia procesu
WARSZAWA
"Możliwa miłość" reż. Lee Chang Dong
"Sensacja", "pięknie dojrzały". Kolejna odsłona pomysłu Musiała robi furorę
Tomasz-Marcin Wrona
Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
Pożegnali "jednego z założycieli III RP". Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego
WARSZAWA
Szpital Pomnik Chrztu w Gnieźnie
Dyrektor do spraw lecznictwa odwołany i zawieszony
Poznań
Volker Tuerk
Egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ostrzeżenie z ONZ
BIZNES
imageTitle
Wtorek dniem prawdy dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica