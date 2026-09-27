Kandydat PiS: pokazaliśmy, że prawica ma pomysł na miasto

Znamy wyniki exit poll pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Według late poll pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 36,1 procent głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z poparciem 28,1 procent.

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Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki uzyskał trzeci najlepszy wynik - 17,8 procent. To oznacza, że polityk nie znajdzie się w drugiej turze wyborów.

Drewnicki: wynik znacznie przekracza wyobrażenia

Drewnicki na wieczorze wyborczym podkreślił, że jest bardzo zadowolony z wyniku i ze swojej kampanii. - Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy - powiedział.

Michał Drewnicki przed lokalem wyborczym Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

- Pokazaliśmy różnym niedowiarkom, że potrafimy działać, że potrafimy współpracować, że prawica w Krakowie ma pomysł na miasto. Od transportu po edukację. Od kwestii rozwoju gospodarczego i modelu gospodarczego po takie drobne, przyziemne rzeczy, jak konsultacje społeczne czy budżety obywatelskie - ocenił. Dodał, że osiągnięty przez niego wynik "znacznie przekracza" jego wyobrażenia z początków kampanii.

Gratulacje Drewnickiemu złożyła już była premier Beata Szydło.

Gratuluję @MichalDrewnicki świetnego wyniku i najlepszej kampanii spośrod wszystkich krakowskich kandydatów! Krakowianom życzę mądrego wyboru w drugiej turze. pic.twitter.com/uoD0lZXlQJ — Beata Szydło (@BeataSzydlo) September 27, 2026 Rozwiń