Kandydat PiS: pokazaliśmy, że prawica ma pomysł na miasto
Według late poll pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała. Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 36,1 procent głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z poparciem 28,1 procent.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki uzyskał trzeci najlepszy wynik - 17,8 procent. To oznacza, że polityk nie znajdzie się w drugiej turze wyborów.
Drewnicki: wynik znacznie przekracza wyobrażenia
Drewnicki na wieczorze wyborczym podkreślił, że jest bardzo zadowolony z wyniku i ze swojej kampanii. - Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy - powiedział.
- Pokazaliśmy różnym niedowiarkom, że potrafimy działać, że potrafimy współpracować, że prawica w Krakowie ma pomysł na miasto. Od transportu po edukację. Od kwestii rozwoju gospodarczego i modelu gospodarczego po takie drobne, przyziemne rzeczy, jak konsultacje społeczne czy budżety obywatelskie - ocenił. Dodał, że osiągnięty przez niego wynik "znacznie przekracza" jego wyobrażenia z początków kampanii.
Gratulacje Drewnickiemu złożyła już była premier Beata Szydło.