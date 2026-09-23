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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Kandydat na prezydenta Krakowa zrezygnował. Co z kartami do głosowania?

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Jan Hoffman
Jan Hoffman zrezygnował z kandydowania na prezydenta Krakowa. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Jan Hoffman nie będzie kandydatem na prezydenta Krakowa. Inicjator referendum, które doprowadziło do odwołania z urzędu Aleksandra Miszalskiego, zrezygnował ze startu i poparł Łukasza Gibałę. Ale jego nazwisko pojawi się na kartach do głosowania. Co w tej sytuacji?

Jan Hoffman, jeden z inicjatorów krakowskiego referendum, zrezygnował z kandydowania na prezydenta Krakowa. Polityk przekazał w środę swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale, radnemu miasta i szefowi Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

Dziś o 20:30 w TVN24 i na tvn24.pl debata prezydencka z udziałem wszystkich kandydatów.

Jan Hoffman
Jan Hoffman
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 27 września, miało wystartować ośmioro kandydatów. Ale Hoffman zapowiedział, że jeszcze w środę złoży odpowiednie dokumenty związane z jego rezygnacją do Miejskiej Komisji Wyborczej. Z jego wypowiedzi wynika, że nie wystąpi także w debacie, która odbędzie się w środę o 20.30 w TVN24. - To jest debata dla kandydatów, a nie dla byłych kandydatów - powiedział, odpowiadając na pytanie reportera.

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Jan Hoffman wycofał swój start. Poparł Łukasza Gibałę
Źródło: TVN24

O urząd prezydenta Krakowa będzie więc ubiegało się ostatecznie siedem osób. To: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

KBW: głos na Hoffmana będzie nieważny

Mimo rezygnacji Hoffmana na kartach do głosowania wyborcy zobaczą osiem nazwisk. Dlaczego? Jak poinformował tvn24.pl Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, karty do głosowania są już wydrukowane i "nie będą zmieniane".

- Miejska Komisja Wyborcza po otrzymaniu rezygnacji wyda uchwałę o skreśleniu kandydata z listy i wyda obwieszczenie informujące wyborców o tym, że głos oddany na skreślonego kandydata będzie głosem nieważnym - powiedział Ślęczek.

Pytany o to Jan Hoffman na briefingu prasowym zaapelował, by nie oddawać na niego głosu. - Głosowanie na Hoffmana będzie oznaczać, że głos jest nieważny. Ale możecie państwo zagłosować na Łukasza Gibałę [...]. Głos na Łukasza Gibałę w tych wyborach w niedzielę jest też głosem na Jana Hoffmana. Jest głosem na to, w co Jan Hoffman wierzy i jaki Kraków Jan Hoffman chce budować - powiedział były kandydat.

Łukasz Gibała
Łukasz Gibała
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Nie pierwszy taki przypadek

Podobna sytuacja miała miejsce w 2024 roku, kiedy z kandydowania tuż przed wyborami zrezygnowali Stanisław Mazur i Jerzy Muzyk. Wówczas obwieszczenia o rezygnacji tych kandydatów wywieszano we wszystkich lokalach wyborczych. Tak samo będzie tym razem.

Mazur został potem wiceprezydentem u Aleksandra Miszalskiego.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach od 7 do 21. By oddać ważny głos, trzeba będzie zamieścić znak "X" w kwadracie przy nazwisku wybranego kandydata.

Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska 50 procent plus jeden głos poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.

Dziś o 20.30 na antenie TVN24 i w tvn24.pl debata kandydatów na prezydenta Krakowa.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówWyboryŁukasz Gibała
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