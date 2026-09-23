Kandydat na prezydenta Krakowa zrezygnował. Co z kartami do głosowania?
Jan Hoffman, jeden z inicjatorów krakowskiego referendum, zrezygnował z kandydowania na prezydenta Krakowa. Polityk przekazał w środę swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale, radnemu miasta i szefowi Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
Dziś o 20:30 w TVN24 i na tvn24.pl debata prezydencka z udziałem wszystkich kandydatów.
W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 27 września, miało wystartować ośmioro kandydatów. Ale Hoffman zapowiedział, że jeszcze w środę złoży odpowiednie dokumenty związane z jego rezygnacją do Miejskiej Komisji Wyborczej. Z jego wypowiedzi wynika, że nie wystąpi także w debacie, która odbędzie się w środę o 20.30 w TVN24. - To jest debata dla kandydatów, a nie dla byłych kandydatów - powiedział, odpowiadając na pytanie reportera.
O urząd prezydenta Krakowa będzie więc ubiegało się ostatecznie siedem osób. To: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
KBW: głos na Hoffmana będzie nieważny
Mimo rezygnacji Hoffmana na kartach do głosowania wyborcy zobaczą osiem nazwisk. Dlaczego? Jak poinformował tvn24.pl Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, karty do głosowania są już wydrukowane i "nie będą zmieniane".
- Miejska Komisja Wyborcza po otrzymaniu rezygnacji wyda uchwałę o skreśleniu kandydata z listy i wyda obwieszczenie informujące wyborców o tym, że głos oddany na skreślonego kandydata będzie głosem nieważnym - powiedział Ślęczek.
Pytany o to Jan Hoffman na briefingu prasowym zaapelował, by nie oddawać na niego głosu. - Głosowanie na Hoffmana będzie oznaczać, że głos jest nieważny. Ale możecie państwo zagłosować na Łukasza Gibałę [...]. Głos na Łukasza Gibałę w tych wyborach w niedzielę jest też głosem na Jana Hoffmana. Jest głosem na to, w co Jan Hoffman wierzy i jaki Kraków Jan Hoffman chce budować - powiedział były kandydat.
Nie pierwszy taki przypadek
Podobna sytuacja miała miejsce w 2024 roku, kiedy z kandydowania tuż przed wyborami zrezygnowali Stanisław Mazur i Jerzy Muzyk. Wówczas obwieszczenia o rezygnacji tych kandydatów wywieszano we wszystkich lokalach wyborczych. Tak samo będzie tym razem.
Mazur został potem wiceprezydentem u Aleksandra Miszalskiego.
Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach od 7 do 21. By oddać ważny głos, trzeba będzie zamieścić znak "X" w kwadracie przy nazwisku wybranego kandydata.
Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska 50 procent plus jeden głos poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.
Dziś o 20.30 na antenie TVN24 i w tvn24.pl debata kandydatów na prezydenta Krakowa.