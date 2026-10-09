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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

"Przez cztery miesiące milczałem". Odwołany prezydent Krakowa zabrał głos

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Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Gibała o przekazaniu firmy ojcu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
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"Stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą" - tak o niezależnym kandydacie na prezydenta Krakowa Łukaszu Gibale napisał w piątek Aleksander Miszalski, odwołany w referendum były włodarz miasta. Polityk od kilku miesięcy nie udzielał się publicznie, dziś opublikował bardzo mocny wpis uderzający w swojego politycznego przeciwnika.

Aleksander Miszalski był prezydentem Krakowa od 2024 roku, kiedy przejął stery po wieloletnim włodarzu miasta Jacku Majchrowskim. Głównym kontrkandydatem Miszalskiego był wówczas Łukasz Gibała, który w drugiej turze przegrał o włos z ówczesnym posłem Koalicji Obywatelskiej. Stowarzyszenie Gibały - Kraków dla Mieszkańców - wydało później niespełna dwa miliony złotych na rzecz komitetu referendalnego, który doprowadził do organizacji głosowania i odwołania w nim Aleksandra Miszalskiego z funkcji.

Od czasu referendum Aleksander Miszalski nie udzielał się publicznie. W piątek, na kilkanaście godzin przed drugą turą przedterminowych wyborów, były prezydent opublikował pierwszy od dawna wpis. "Przez ponad cztery miesiące milczałem, była to moja świadoma decyzja. Potrzebowałem czasu, żeby spojrzeć na swoją prezydenturę z dystansu, przeanalizować popełnione błędy i zastanowić się, co mogłem zrobić inaczej" - podkreślił.

Miszalski opublikował listę zarzutów wobec Gibały

Aleksander Miszalski zaznaczył, że "przerywa tę ciszę", bo Kraków jest dla niego ważny i "nie chce milczeć, kiedy toczy się dyskusja o jego przyszłości".

"Nie zamierzam udawać, że wszystko robiłem dobrze. Chciałem w krótkim czasie uporządkować finanse Krakowa, przeprowadzić trudne reformy i rozpocząć ważne inwestycje. Dzisiaj wiem, że próbowałem zmienić zbyt wiele rzeczy naraz" - przyznał. I przypomniał, że poniósł za to "polityczną odpowiedzialność", ale "przez te miesiące nie przestał interesować się Krakowem", słuchał kandydatów i analizował ich propozycje.

Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

"I im dłużej słucham trwającej kampanii, tym więcej mam pytań. Zwłaszcza do Łukasza Gibały, którego znam od 18 lat. Razem zaczynaliśmy w Platformie Obywatelskiej. On kierował jej krakowskimi strukturami, ja byłem jej sekretarzem. To on, wtedy, w 2010 roku rekomendował na listach wyborczych działaczy PO takich jak Hawranek, Stawowy, Kośmider, Sepioł, Kracik czy Miszalski. Wtedy wszystkich cenił, lubił i szanował dzisiaj wszystkich hejtuje. Szczere czy koniunkturalne? Później nasze drogi się rozeszły. W 2024 roku stanęliśmy naprzeciw siebie w wyborach prezydenckich" - zwrócił uwagę Miszalski.

I dodał: "Dzisiaj słucham tego co mówi, co obiecuje i stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą. Jego działania są skalkulowane na dezinformację i ubrane w populistyczne hasła".

Wymieniony przez Miszalskiego Andrzej Hawranek to były krakowski radny Platformy, który w 2024 roku mimo przegrania konkursu został szefem wojewódzkiego sanepidu. Bogusław Kośmider - też z KO - był wiceprezydentem Krakowa w administracji Jacka Majchrowskiego, a później został prezesem Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Janusz Sepioł był marszałkiem województwa małopolskiego i senatorem z ramienia KO, a w 2024 roku został głównym architektem Krakowa. Z kolei Stanisław Kracik był w ostatnich latach zastępcą prezydenta Miszalskiego, a po referendum objął funkcję pełniącego obowiązki prezydenta Krakowa.

Miszalski opublikował długą listę zarzutów wobec Łukasza Gibały. Podzielił ją na trzy części: wiarygodność kandydata, finanse miasta i program wyborczy. Zdaniem Miszalskiego:

  • Krakowianie zostali "oszukani", że referendum było "obywatelską akcją", podczas gdy w rzeczywistości była to "dogrywka do wyborów", bo stowarzyszenie Gibały wydało na kampanię niemal 1,9 miliona złotych,
  • Postawa Gibały względem tzw. "epidemii kolesiostwa" to "perfidna hipokryzja", bo na kierowniczych stanowiskach w urzędzie miasta jest najwyżej 15 osób z legitymacją KO (na 170 stanowisk), a Gibała miał zapowiedzieć zatrudnianie ludzi z jego stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców,
  • "Samo nasuwa się pytanie o to, jak ewentualna wygrana Łukasza wpłynie na rodzinne interesy deweloperskie Gibałów" - Miszalski podkreślił, że brat Łukasza Gibały "to deweloper". Dodał, że "musimy sobie wszyscy zadać ważne pytanie: czy inwestycje miasta na obrzeżach będą realizowane dla większej korzyści Krakowian, czy może raczej dla większej wartości działek należących do Gibałów".
Były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

Miszalski o Gibale: czy on oszalał?

Były prezydent ocenił też między innymi, że Łukasz Gibała "wykazuje się elementarną nieznajomością finansów miasta". Jako jeden z przykładów wymienił wypowiedzi Gibały, w której miał stwierdzić, że "firmy działające w Krakowie praktycznie nie zostawiają CIT w mieście, a naprawdę zostawiają ponad pół miliarda".

"Najważniejsze jest jednak to, co dotyczy PRZYSZŁOŚCI. Zbierając w całość postulaty przedstawione przez Łukasza, dodając do nich interpelacje i uchwały Krakowa dla Mieszkańców, powstaje proste pytanie: czy on oszalał? Wszystko o czym mówi Łukasz to w sumie 3,5 mld w inwestycjach i prawie 400 mln rocznie w utrzymaniu lub rezygnacji z dochodów. To nie jest możliwe przy jednoczesnym mówieniu o zmniejszeniu zadłużenia miasta. Ten program nie uwzględnia nawet: metra, Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej, zwiększenia dotacji dla żłobków i przedszkoli (które postulował), czy wykupu Łąk na Klinach pod użytek ekologiczny" - ocenił Aleksander Miszalski.

Były prezydent podkreślił, że "Nie da się w budżecie 11 mld zł znaleźć 1 mld zł oszczędności bez cięcia usług dla mieszkańców. Jeden miliard to cały transport, to 25% edukacji albo likwidacja wszystkich urzędów i zwolnienie wszystkich urzędników".

"Kończąc chcę Wam powiedzieć ważną rzecz. Wiem, że nie byłem idealnym prezydentem, popełniałem błędy, umiem się do tego przyznać – poniosłem tego konsekwencje. Monika Piątkowska też ma wady, wszyscy je mamy, chociaż nauczona moimi błędami już podobnych nie popełni. To dobra, sprawdzona i zaangażowana w życie naszego miasta menadżerka, której doświadczenie urzędnicze i prawnicze pozwoli dynamicznie rozwijać Kraków, przy jednoczesnej walce z rosnącym długiem" - napisał Aleksander Miszalski.

I zaapelował: "W niedzielę oddajcie głos na Monikę Piątkowską, która jest również moją kandydatką. Nie na Łukasza Gibałę, który dąży do jednego celu - kupienia sobie miasta".

Jacek Majchrowski: Monika Piątkowska będzie wiedziała, jak kierować Krakowem

Monika Piątkowska opublikowała w piątek nagranie, na którym poprzedni prezydent Krakowa Jacek Majchrowski - jej wieloletni szef, a obecnie sojusznik w walce o prezydenturę - również udzielił kandydatce KO głosu poparcia.

Majchrowski przypomniał, że pracował z Moniką Piątkowską przez ponad 10 lat, gdy była ona dyrektorką Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta, "a więc takiego wydziału, który zna całą materię, którego się skupiają wszystkie rzeczy związane z działalnością miasta".

- Jest osobą znającą Kraków, wiedzącą jakie są jego potrzeby i wiedzącą jak to przełożyć na rzeczywistość. Jest osobą, która ma doświadczenie oprócz samorządowego, także rządowe. Pracowała w różnych instytucjach centralnych. Jest też osobą, która pracowała w biznesie. Potrafi połączyć wszystkie te rzeczy. A poza tym jest osobą bardzo zdecydowaną, bardzo twardą. Można powiedzieć, że jest to osoba, która naprawdę będzie wiedziała, jak kierować Krakowem - powiedział były prezydent.

Najdłuższe rządy w historii miasta. Podsumowanie prezydentury Jacka Majchrowskiego

- Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy kiedyś na mnie głosowali, dla których byłem osobą, która spełniała ich oczekiwania w Krakowie. Ona też będzie to robić - dodał Majchrowski, odnosząc się do Moniki Piątkowskiej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Aleksander MiszalskiKrakówWyboryŁukasz GibałaKoalicja Obywatelska
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