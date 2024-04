Gościnią TVN24 jest Joanna Skrzyńska z sondażowni Ipsos: Exit polle to badania prowadzone przy lokalach wyborczych. W każdym z miast wylosowaliśmy 50 obwodowych komisji wyborczych i od godz. 9 do godz. 21 stoi przed nimi para ankieterów, ich zadaniem jest zaproszenie do badania np. co dziesiątej osoby. Respondenci są losowani. Na tej podstawie opracowujemy szacunkowe wyniki wyborów.