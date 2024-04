W piękną, słoneczną niedzielę frekwencja najbardziej spadła w wielkich miastach. Na wsi prawie wcale

Prawo i Sprawiedliwość może się pochwalić największym poparciem na wsi. PiS poprawiło wynik na tych obszarach w porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Koalicja Obywatelska wygrywa w miastach, i to niezależnie od liczby mieszkańców. PiS straciło bowiem fotel lidera w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, w których wygrało z KO w 2018 roku.

Według sondażu Ipsos, podczas tegorocznych wyborów samorządowych do urn poszło 51,5 proc. uprawnionych. To druga największa frekwencja w wyborach samorządowych po 1989 roku i jednocześnie drugi raz, kiedy udało się przekroczyć próg 50 proc. w wyborach samorządowych.

Prawo i Sprawiedliwość rządzi na wsi

Najchętniej głosowali mieszkańcy wsi, do urn poszło 54 proc. ich mieszkańców. Największym poparciem na wsi cieszy się Prawo i Sprawiedliwość (43,2 proc.). Oznacza to wzrost o 3,3 punktu procentowego (39,9 proc.) w porównaniu do wyborów samorządowych w 2018 roku.

PiS na tych obszarach ma wyraźną przewagę nad Koalicją Obywatelską, która w tym roku uzyskała wynik na poziomie 20,6 proc. Co ważne, KO również może się pochwalić wzrostem poparcia na wsi. W poprzednich wyborach samorządowych komitet uzyskał wynik na poziomie 15,5 proc.

Według sondażu Ipsos, biorąc pod uwagę poparcie na wsi, na ostatnim stopniu podium jest Trzecia Droga (15,5 proc.). Konfederacja zdobyła głosy 8,9 proc. wyborców.

Koalicja Obywatelska liderem w miastach

Koalicja Obywatelska cieszy się największych poparciem w miastach, i to niezależnie od liczby mieszkańców.

Według sondażu Ipsos, KO zdobyła 48 proc. głosów w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Dla porównania w poprzednich wyborach samorządowych było to 47,3 proc.. Drugie jest PiS (20,0 proc.), co oznacza niższy wynik niż w 2018 roku (23,1 proc.). Trzecia jest Lewica (13,2 proc.).

Biorąc pod uwagę miasta, najmniejsza różnica między KO a PiS wystąpiła w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. Tam Koalicja Obywatelska uzyskała 33,5 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 31,4 proc. Co jednak ważne, KO w poprzednich wyborach przegrała w miastach do 50 tysięcy mieszkańców z PiS-em (25,9 proc. do 31,2 proc.).

PiS w porównaniu do 2018 roku odnotowało również niższy wynik w miastach między 51 a 200 tysięcy mieszkańców (spadek z 29,7 proc. w 2018 roku do 26,5 proc. w 2024 roku) oraz w miastach między 201 a 500 tysięcy mieszkańców (spadek z 26,3 proc. do 22,7 proc.).

Frekwencja była niższa niż przed sześcioma laty, co ma też odzwierciedlenie w poszczególnych kategoriach miast i na wsi. Ale zdecydowanie najwięcej, jeśli chodzi o frekwencję, straciły duże i największe miasta, a zdecydowanie najmniej - wieś.

Wieś: 54,3 proc. (2018) - 54,0 proc. (2024), spadek o 0,3 pkt. proc.;

Miasta do 50 tys. mieszkańców: 53,7 proc. (2018) - 51,1 proc. (2024), spadek o 2,6 pkt. proc.;

Miasta 51-200 tys. mieszkańców 48,6 proc. (2018) - 46,6 proc. (2024), spadek o 2 pkt. proc.;

Miasta 201-500 tys. mieszkańców 51,5 proc. (2018) - 47,8 proc. (2024), spadek o 3,7 pkt. proc.;

Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 57,7 proc. (2018) - 52,1 proc. (2024), spadek o 5,6 pkt. proc.

Autorka/Autor:mb/pm

Źródło: tvn24.pl