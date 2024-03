Platforma Obywatelska po raz pierwszy od 2006 roku nie walczy o władzę w rządzonym przez PiS Zakopanem jako osobna formacja. Zamiast tego popiera bezpartyjnego kandydata na burmistrza Mariusza Koperskiego i kilkoro kandydatów na radnych wystawia z jego komitetu, chcąc uniknąć powtórki ze spektakularnej porażki w 2018 roku. Tymczasem kandydatka prawicy Agnieszka Nowak-Gąsienica chowa swój partyjny szyld, mimo że na karcie do głosowania jej nazwisko pojawi się przy logo PiS.

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula nie stara się o reelekcję w nadchodzących wyborach samorządowych, a o fotel, w którym zasiada, walczy jego zastępczyni - Agnieszka Nowak-Gąsienica. Startuje ona z Komitetu Wyborczego PiS , jednak we wszystkich swoich materiałach promocyjnych używa hasła "Szóstka Dla Zakopanego". Logo PiS jest na nich ledwo dostrzegalne.

Smarduch: wyciągamy wnioski z przeszłości

- Ciężko ten komitet nazwać zjednoczoną opozycją, jest w nim dużo lokalnych autorytetów i samorządowców. W Zakopanem praktycznie nie ma struktur dużych partii takich jak PSL czy Polska 2050, to jest lokalna polityka - mówi nam posłanka PO, szefowa nowotarskich struktur Platformy Weronika Smarduch.

Trudno jednak pozbyć się wrażenia, że PO nie chce powtórzyć spektakularnej klęski z 2018 roku, kiedy mimo ponad 10 procent poparcia w tej gminie Platforma nie zdobyła ani jednego mandatu w radzie miasta. Dla porównania komitet Czas na Realizację uzyskał wynik 17 procent i wprowadził troje radnych. Jeszcze gorzej poradził sobie kandydat PO na burmistrza. Mieszkający w Tarnowie Łukasz Karaś przekonał do siebie zaledwie 723 mieszkańców, otrzymując 6,5 procenta głosów. Po tym mizernym wyniku zniknął z polityki.

Dla PO wybory z 2018 roku były terapią szokową. Dotychczas Platformie udawało się co cztery lata wprowadzić do rady miasta swoich przedstawicieli. W 2006 roku mieli czworo radnych, w 2010 aż sześcioro, a w 2014 znów czworo. Ponadto w 2010 roku na drugą - i, jak się później okazało, ostatnią - kadencję burmistrza z poparciem PO wybrany został Janusz Majcher.

Mariusz Koperski w rozmowie z tvn24.pl podkreśla, że chce "uwolnić samorząd od wielkiej polityki". - Formalnie nie mamy żadnego związku z Platformą. PO poparła moją kandydaturę, ale jesteśmy komitetem bezpartyjnym, wielu naszych kandydatów to osoby niezwiązane z żadną partią - podkreśla kandydat na burmistrza.

"Minął czas, gdy PiS dostawało w Zakopanem 50 procent głosów"

- Na pewno bliżej mu do Koalicji Obywatelskiej niż do PiS. Dla Platformy więcej sensu ma wspólny start z kimś, kto ma duże poparcie, niż rozdzielanie się na dwa ugrupowania. Poza tym w wyborach samorządowych w mniejszych miejscowościach widać wyraźnie, że kandydaci nie chcą się utożsamiać z wielką polityką - ocenia Paweł Pełka.

Widać to również po przykładzie wiceburmistrz i kandydatki prawicy. Agnieszka Nowak-Gąsienica co prawda startuje z komitetu PiS, jednak logo tej partii na stronie kandydatki nie ma wcale, a w mediach społecznościowych i na plakatach wyborczych jest bardzo małe i umieszczone w najmniej widocznym miejscu. To zupełnie inna strategia niż jeszcze w 2018 roku, kiedy logo Prawa i Sprawiedliwości było doskonale widoczne i znajdowało się na pierwszym planie. Teraz pojawia się duże logo cyfry "6", który wskazuje na kampanijne hasło Nowak-Gąsienicy: "Szóstka dla Zakopanego".