W Poznaniu druga tura. Historyczny wynik kandydata PiS

Jaśkowiak: szkoda, że frekwencja nie jest wyższa

Jacek Jaśkowiak, komentując niedzielny sondażowy wynik, oceniał, że jest on zgodny z oczekiwaniami. - Po pierwsze mamy zupełnie nową sytuację polityczną, mamy Trzecią Drogę i, nie będę ukrywał, to nam trochę też zabierało. Musimy poczekać na ostateczne wyniki (...). Zrobiliśmy swoje, jesteśmy w dobrej formie, Poznań jest w dobrej formie, Poznań rozkwita. Dzisiaj byłem na Starym Rynku, widziałem też tłumy na Wartostradzie i cieszę się, że poznaniacy tak korzystają z miasta - powiedział.

Jak dodał, martwi go niska frekwencja. - Być może ta pogoda miała na to wpływ - powiedział. W niedzielę w Poznaniu było 26 stopni Celsjusza.

Czerwiński: wielu ludzi mówiło, że to jest niemożliwe, że jestem kandydatem piątego wyboru

Euforii nie krył kandydat Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Czerwiński. - Wielu ludzi mówiło, że to jest niemożliwe, że jestem kandydatem epizodycznym, że jestem kandydatem, który nie ma szans, że jestem kandydatem piątego wyboru. Po raz pierwszy Zjednoczona Prawica starła się z obozem liberalnym i jeżeli to się potwierdzi, będziemy mieli za dwa tygodnie drugą turę - ocenił wynik sondażu.

I dodał: - Jeżeli się to potwierdzi, to poznaniacy po raz pierwszy od kilkunastu lat mają szansę na realną zmianę. Ci wszyscy, których lekceważono, ci wszyscy, których nie słuchano, ci wszyscy, którzy składali supliki, petycje i byli lekceważeni, ci wszyscy, których załatwiano z półobrotu, mają szansę, że nastąpi zmiana, mają szansę na to, że Poznań będzie taki, jak trzeba, mają szansę na to, że po raz pierwszy od ponad właściwie dwudziestu lat zmieni się obóz rządzący Poznaniem, że dowiedzą się rzeczy, których w żaden sposób nigdy by się nie dowiedzieli, bo one zdążyły się przykryć w tych szafach kurzem.