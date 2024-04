Szef PKW: do zobaczenia rano albo wcześniej

- Zachęcam do oglądania naszej strony, bo tam dowiecie się w tym samym momencie, co i my tak naprawdę. Jeśli na naszej stronie się znajdą już protokoły terytorialnych komisji, gminnych, miejskich komisji wyborczych, to jest znak, że już jakby protokoły z tych komisji są w drodze, bądź już trafiły do komisarza. Komisarz je sprawdzi i tak naprawdę za chwilkę my dostaniemy tutaj tę stronę dokumentacyjną, bo to jest to, co my musimy jeszcze wykonać - wyjaśniała.