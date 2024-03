Wyborcy, którzy chcą głosować w miejscu zamieszkania, które jest inne niż miejsce zameldowania, muszą złożyć wniosek do urzędu gminy - przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. "W wyborach samorządowych wyborcy nie mogą głosować na podstawie zaświadczenia". O czym należy pamiętać?

Magdalena Pietrzak, szefowej Krajowego Biura Wyborczego, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniała najważniejsze kwestie formalne dotyczące udziału w wyborach samorządowych. Głosowanie odbędzie się już 7 kwietnia, a ewentualna druga tura 21 kwietnia. O czym więc trzeba pamiętać?

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Podczas konferencji Magdalena Pietrzak podkreśliła, że "w wyborach samorządowych wyborcy nie mogą głosować na podstawie zaświadczenia i nie mogą się dopisywać do spisu wyborców". - W ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu bardzo często ta instytucja prawna była wykorzystywana przez wyborców - mówiła. - W tych wyborach nie ma takiej możliwości. Wynika to z charakteru tych wyborów. To są wybory naszych przedstawicieli w społecznościach lokalnych i wyłącznie osoby, które zamieszkują na stałe na danym obszarze mają prawo podejmować decyzje odnośnie tego, kto będzie ich przedstawicielem w przyszłości - dodała szefowa KBW.

Jak przypomniała, wyborcy którzy są zameldowani w miejscu, gdzie chcą głosować, nie mają z tym problemu. Z przepisów prawa wynika, że czynność dopisywania do rejestru wyborców jest wykonywana za nich. I wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców tam, gdzie jest zameldowany. - Natomiast wyborcy, którzy mają inny adres zameldowania i inny adres stałego zamieszkiwania, by zagłosować w tych wyborach muszą być ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców - podkreśliła Pietrzak.

Zatem jeśli osoby te nie dopisały się do rejestru wyborców wcześniej, muszą uczynić to teraz. Wniosek należy złożyć do swojego urzędu gminy, który jest właściwy terytorialnie do stałego miejsca zamieszkiwania, a wójt ma pięć dni na wydanie decyzji w tej sprawie. By przyspieszyć procedurę należy załączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania - może to być umowa najmu, ale i np. kopie rachunków za prąd, gdzie jest wymieniony adres nieruchomości, w której wyborca zamieszkuje.

- Aby sprawdzić, czy jesteśmy ujęci w stałym obwodzie do głosowania w CRW można udać się do swojego urzędu gminy i o to zapytać, można również zrobić to poprzez stronę gov.pl, gdzie wystarczy się zalogować poprzez profil zaufany, gdzie są zakładki zatytułowane "Twoje dane" oraz "Centralny Rejestr Wyborców" - wskazała Pietrzak. Można to także uczynić za pomocą aplikacji mObywatel w zakładce Wybory.

Głosowanie osób z niepełnosprawnością i powyżej 60. roku życia

Magdalena Pietrzak przypomniała też o dodatkowych możliwościach głosowania dla osób z niepełnosprawnością i powyżej 60. roku życia. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa dzisiaj, 25 marca. W takim wypadku pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej wyborcy, zgodnie ze wskazanym adresem, przez pracowników Poczty Polskiej.

Pietrzak przypomniała, że po oddaniu głosów karty należy włożyć do koperty na karty do głosowania i ją zakleić, bo tylko takie karty będą brane pod uwagę przy obliczaniu głosów przez obwodowe komisje wyborcze. - Koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby oświadczenie o osobistym, tajnym oddaniu głosu przez wyborcę zostało podpisane i również załączone do koperty - podkreśliła. - Całość wkładamy do koperty zwrotnej z adresem właściwej komisji. Jeśli wyborca umówił się, odbierając pakiet wyborczy od listonosza, że przekaże mu taką kopertę zwrotną, wtedy w umówionym terminie listonosz przychodzi i taką kopertę zwrotną można mu oddać. Jeśli nie, można ją oddać w urzędzie pocztowym. A jeśli nie zdążymy tego uczynić przed dniem głosowania, wtedy należy przynieść ją do lokalu wyborczego i nie wrzucając do urny przekazać osobiście obwodowej komisji - wskazała.

Głosowanie przez pełnomocnika

W piątek 29 marca mija czas na ustanowienie pełnomocnika. - Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy i wtedy pracownik tego urzędu ustali sposób kontaktu, miejsce i termin na sporządzenie aktu pełnomocnictwa - wskazała szefowa KBW. Podkreśliła, że należy pamiętać, iż w przypadku dwóch tur konieczne będą dwa akty pełnomocnictwa. Pełnomocnik musi pamiętać, żeby w pierwszej turze do lokalu wyborczego zanieść akt pełnomocnictwa, na którym jest informacja o pierwszym dniu głosowania z datą 7 kwietnia, a w przypadku drugiej tury akt, gdzie jest informacja o ponownym głosowaniu.

