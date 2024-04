Kierwiński: napięcia między Lewicą a Trzecią Drogą były niepotrzebne

Jak wynika z sondażu exit poll Ipsos Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło w całym kraju 33,7 procent poparcia, a druga Koalicja Obywatelska - 31,9 procent. Trzecia była Trzecia Droga z 13,5 procent głosów. Konfederacja zdobyła 7,5 procent, a Lewica 6,8 procent. Według sondażowych wyników, Koalicja Obywatelska odbiła z rąk PiS trzy sejmiki .

Kierwiński: koalicja 15 października wygrała te wybory

- Nie mam wątpliwości, że koalicja 15 października wygrała te wybory. 52 procent w sejmikach, czyli większość poparcia dla koalicji. Natomiast pewnie są takie rzeczy, które trzeba bardzo mocno przemyśleć, przeanalizować i ruszać do pracy - zaznaczył.

Jak mówił, KO poprawiła swój wynik względem wyborów parlamentarnych. - Ale zawsze jest taka sportowa złość, bo przecież jest naturalne, że te wybory sejmikowe chcieliśmy wygrać - przyznał. - Poczekajmy na ostateczne wyniki, na pewno wnioski z tego wyciągniemy i od dziś ruszamy do kampanii europejskiej - powiedział.

Podkreślił, że "trzeba spokojnie wyciągnąć wnioski, ale przede wszystkim przyspieszyć realizację tego, co zapowiadaliśmy, czyli rozliczenia tego, co PiS wyprawiało przez ostatnie osiem lat".

Kierwiński: napięcia między Trzecią Drogą a Lewicą były niepotrzebne

- Zawsze będę uważał, że koalicja musi działać funkcjonalnie, bardzo zgodnie. Im mniej jest napięć, tym lepiej. Koalicja 15 października została wybrana do konkretnych celów i rozliczenia PiS. Kiedy zajmuje się sama sobą, wtedy oczywiście wynik jest gorszy - mówił.

Kierwiński: niska mobilizacja młodego elektoratu bardzo martwi

Minister stwierdził, że najważniejszą sprawą do przemyślenia przed wyborami do europarlamentu jest mobilizacja. - Głównie elektoratu wielkomiejskiego i elektoratu młodego. Proszę zwrócić uwagę, że 20 procent wyborców, którzy poszli i głosowali w wyborach w październiku, teraz nie poszła do urn - wskazywał.