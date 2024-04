33,7 proc. dla Prawa i Sprawiedliwości; 31,9 proc. dla Koalicji Obywatelskiej - to wstępne wyniki exit poll wyborów do sejmików wojewódzkich w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. W Warszawie w pierwszej turze wygrywa Rafał Trzaskowski z wynikiem 59,8 proc. Politycy w mediach społecznościowych komentują wyniki głosowania.

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Komentarze w sieci

"No i mamy październik w kwietniu!" - napisała ministra edukacji Barbara Nowacka, nawiązując do zwycięstwa koalicji 15 października w ostatnich wyborach parlamentarnych. Pogratulowała też zwycięzcom z miast - Rafałowi Trzaskowskiemu, Aleksandrze Dulkiewicz oraz Aleksandrowi Miszalskiemu, który choć zdobył pierwszy wynik w Krakowie, to nie przekroczył 51 proc. i stanie do wyborów w drugiej turze.