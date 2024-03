czytaj dalej

25 lat temu Polska dołączyła do NATO - najpotężniejszego sojuszu militarnego w historii. Jednak – jak to często bywa z wchodzeniem do nowej rodziny – trzeba było czasu, żebyśmy mogli poczuć się jej pełnowartościowymi członkami. Obecność w NATO to był nie tylko wojskowy, ale też polityczny poligon, na którym jako kraj ćwiczyliśmy przez ostatnie ćwierćwiecze zdolność do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata. Jak zdaliśmy ten egzamin? Jak zmieniało się przez ten czas polskie wojsko, jego wyposażenie, liczebność, ale też nasza rola w NATO?