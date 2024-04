To Trzecia Droga będzie decydować o koalicjach w poszczególnych sejmikach. Potwierdziliśmy, że to głosy na Trzecią Drogę są kluczowe i decydują, czy PiS wygrywa wybory i rządzi, czy siedzi na ławce rezerwowych - mówił w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, jeden z liderów Trzeciej Drogi.

W TVN24 i TVN24 GO trwa wieczór wyborczy.

Według pierwszych sondażowych wyników exit poll , Trzecia Droga zdobyła trzeci wynik - 13,5 procent - w wyborach do sejmików. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi komentował ten rezultat w TVN24.

- Potwierdziliśmy naszą trzecią pozycję i to, że bez nas nie ma zwycięstwa nad PiS-em. To głosy na Trzecią Drogę są kluczowe, to głosy na Trzecią Drogę decydują, czy PiS wygrywa wybory i rządzi, czy siedzi na ławce rezerwowych pomimo dobrego wyniku - mówił.