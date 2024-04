"7 kwietnia - idźmy na wybory!" - to hasło najnowszego profrekwencyjnego spotu SEXEDPL. Goszcząc na antenie TVN24 Michał Żebrowski, aktor wcielający się w nagraniu w rolę polityka, przekonywał dlaczego oddanie głosu w wyborach samorządowych jest istotne.

Fundacja SEXEDPL zaprezentowała swój najnowszy spot profrekwencyjny. Przedstawia on krótką komediową scenę z gabinetu polityka, jak można się domyślać - lidera samorządu (w tej roli odpowiednio ucharakteryzowany Michał Żebrowski). Dziękuje on młodym współpracownikom i współpracowniczkom za pracę przy ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Jednocześnie mówi im jednak, by wyborami samorządowymi już nie zawracali sobie głowy. "Tutaj jest samorząd, tutaj są naprawdę poważne sprawy. Administracyjne! Nikt wam tutaj w krocza nie zagląda. Wolności wam nie odbiera. Także, jak się to mówiło kiedyś, zostańcie w domu" - mówi do wyraźnie zniesmaczonych młodych ludzi. Po chwili to oni przejmują kamerę. "Samorządy mają bezpośredni wpływ na edukację, ochronę zdrowia, komunikację, kulturę, sport i bezpieczeństwo. 7 kwietnia idźmy na wybory" - zachęcają pewnym głosem.

Pytany na antenie TVN24 o przesłanie nagrania Michał Żebrowski odparł, że ma ono na celu przede wszystkim "zachęcenie młodych ludzi do wiary w to, że Polska jest ich własnością". - Musimy po prostu brać sprawy w swoje ręce i wierzyć, że my społeczeństwo możemy kształtować Polskę - "żeby w danym miejscu było przedszkole, żłobek, szkoła, szpital, przystanek, park czy teatr".

- Idź na wybory. To jest nasz główny postulat. Zależy nam, żeby budować obywatelskie społeczeństwo - dodaje Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca SEXEDPL. - Z listy, którą mamy, da się wybrać kandydatów, którzy odpowiadają naszym poglądom. To jest trochę trudniejsza praca niż przy wyborach parlamentarnych, bo musimy zainteresować się lokalną polityką, lokalnymi działaczami, ale bardzo gorąco do tego zachęcam. Później przez lata będziemy z tego czerpać - kontynuowała.

Wskazując, dlaczego wybory samorządowe są istotne, stwierdziła: "to kwestia tego, czy w naszej okolicy będzie żłobek, czy rodzice będą mogli pójść do pracy mając małe dziecko". - To też kwestia tego, jak będą wyglądały opieka zdrowotna, dostęp do lekarzy, dostęp do bezpłatnych badań. Jak będzie wyglądał program w naszej szkole, czy w tej szkole będzie dobra infrastruktura czy nie. To wszystko są rzeczy, które przełożą się na jakość naszego życia - przekonywała Wyrzykowska.

