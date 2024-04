Koalicja Obywatelska zdobywa Kraków. Porażka Gibały w radzie miasta

Koalicja Obywatelska zdobywa bezwzględną większość w Radzie Miasta Krakowa, zostawiając w tyle dwóch największych konkurentów - Prawo i Sprawiedliwość oraz Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały. KO uzyskała 40 proc. głosów i zarazem aż 24 z 43 mandatów. PiS wprowadzi 12 swoich radnych, a ugrupowanie starającego się o prezydenturę Gibały zaledwie siedmioro. Co ciekawe, większość zapewnia KO trójka startujących z jej list radnych Nowej Lewicy.

Koalicja Obywatelska wprowadzi do Rady Miasta Krakowa najwięcej przedstawicieli ze wszystkich ugrupowań i będzie niepodzielnie rządzić miastem - to oficjalny wynik wyborów samorządowych 2024 w dawnej stolicy. Koalicja uzyskała 40,1 proc. głosów, wprowadzając do 43-osobowej rady 24 przedstawicieli. W nowej kadencji obradować będą radni zaledwie trzech ugrupowań.