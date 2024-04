Ostatnie chwile przed ciszą wyborczą. Apel szefowej KBW

czytaj dalej

Systematyczność łamania procesów demokratycznych, systematyczność używania brudnych narzędzi do walki z opozycją, to nie są przypadki, to jest system - mówił Bartłomiej Sienkiewicz. Minister kultury miał być inwigilowany w środku kampanii wyborczej przez amerykański podmiot na zlecenie Orlenu. - Wystąpiłem do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara ze specjalnym pismem, prosząc go o objęcie swoim nadzorem działań prokuratury w tej sprawie - dodał.