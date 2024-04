Dworczyk: okazuje się, że Polacy popierają program Zjednoczonej Prawicy

Tomczyk: wyniki trzeba przyjmować z pokorą

- Koalicja Obywatelska wygrywa w 10 województwach z 16, prawdopodobnie w 13 województwach będzie wspólnie z Trzecią Drogą rządzić. To jest z punktu widzenia tego, jak wygląda dzisiaj mapa samorządowa, ogromna różnica względem tego, jak to wyglądało jeszcze wczoraj - powiedział Tomczyk.

Mucha: absolutnie sukces

Joanna Mucha z Trzeciej Drogi powiedziała, że "jeśli sukces definiujemy w ten sposób, że w zdecydowanej większości sejmików demokratyczne siły będą rządzić, to to jest sukces absolutnie". - Bez nas by to się nie udało, bez nas by po prostu nie było tych koalicji - podkreśliła.