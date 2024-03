Jak sprawdzić, gdzie iść głosować w wyborach samorządowych? 

Wybory samorządowe 2024. Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Informacje na temat swojego lokalu wyborczego można też sprawdzić w dowolnym urzędzie gminy. W tym celu należy tam złożyć wniosek o przekazanie danych z CRW na swój temat. Wniosek można napisać odręcznie, nie istnieje jego jeden wzór. Podczas wizyty konieczne jest okazanie dowodu tożsamości. Wniosek można też przesłać do urzędu pocztą. Niezależnie od formy, w jakiej się go składa, trzeba jednak zrobić to nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów, to jest najpóźniej 2 kwietnia.