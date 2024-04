Gdzie szukać informacji o kandydatach? Jak sprawdzić adres lokalu wyborczego? Komu przysługuje darmowy transport? Co należy z sobą zabrać i jak oddać ważny głos? Wyjaśniamy wszystko, co trzeba wiedzieć przed niedzielnymi wyborami samorządowymi.

Gdzie szukać informacji o kandydatach?

Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Komu przysługuje bezpłatny transport do lokalu wyborczego?

Prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego przysługuje osobom z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu oraz tym, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Zapewnienie tego transportu należy do obowiązków wójta gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. W jego ramach wyborcy odbierani są spod miejsca stałego zamieszkania.

Co zabrać na wybory?

By wziąć udział w wyborach samorządowych, należy udać się do lokalu wyborczego z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem. Niekoniecznie musi być to jednak dowód tożsamości. Można zabrać ze sobą także paszport, legitymację studencką czy np. prawo jazdy. Tożsamość potwierdzić można też za pomocą aplikacji mObywatel.