Ile dostaniemy kart do głosowania w wyborach samorządowych? Podpowiadamy, na co uważać

W pierwszej turze wyborów samorządowych większość głosujących otrzyma w lokalu wyborczym cztery karty do głosowania, część wyborców dostanie jednak tylko trzy karty. Tłumaczymy, od czego to zależy, jak one wyglądają i jak poprawnie oddać głos.

Już 7 kwietnia wybierzemy swoich przedstawicieli władz lokalnych - radnych gmin, powiatów, sejmików województw, radnych dzielnic w przypadku Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po udaniu się do odpowiedniego lokalu wyborczego i okazaniu komisji dokumentu stwierdzającego tożsamość, otrzymamy karty do głosowania. Ich liczba zależy od tego, gdzie mieszkamy.

Ile kart dostaniemy i jak będą wyglądać?

Jak tłumaczyła w poniedziałek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, w większości miejsc w Polsce wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania - pierwsza z kandydatami na radnych gmin, druga z kandydatami na radnych powiatu, trzecia z kandydatami na radnych sejmiku województwa i czwarta z kandydatami na wójtów, burmistrzów lub prezydentów. Wyjątek stanowią miasta na prawach powiatu, ponieważ tam głosujący dostaną trzy karty - nie zagłosują oni bowiem na radnych powiatu. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie - mimo że nie wybiera się rady powiatu - wyborcy dostaną cztery karty - wybiorą bowiem swoich przedstawicieli do rad dzielnic.

Karty do głosowania będą jednostronicowe, a wzór kart nie zmienił się od poprzednich wyborów. Oznacza to, że imiona i nazwiska kandydatów do rad gmin będą na szarym tle, kandydaci do powiatu i dzielnic Warszawy na żółtym, kandydaci do sejmiku na niebieskim, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów na różowym tle. Przy każdym nazwisku znajdować się będzie skrót nazwy komitetu wyborczego kandydata i w przypadku niektórych z nich także symbol graficzny.

Na karcie do głosowania musi znajdować się pieczęć obwodowej komisji wyborczej i terytorialnej komisji wyborczej. Wyborca może odmówić przyjęcia karty z głosowaniem, w którym nie chce brać udziału i wtedy dostanie mniejszą liczbę kart.

Jak oddać ważny głos

By oddać ważny głos należy postawić znak "X" w jednej kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata na każdej z otrzymanych kart. Znak "X" w rozumieniu kodeksu wyborczego to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Głos będzie nieważny, jeśli znak "X" zostanie postawiony w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata na jednej karcie lub nie zostanie postawiony w kratce wcale.

Przypomnijmy jednak, że w przypadku wyborów na radnych gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach na radnych powiatu, do sejmików i do rad Warszawy, w razie postawienia znaku "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata - ale z tej samej listy - głos będzie ważny. W takiej sytuacji głos uznawany jest za oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, który jest wyżej na tej liście. Głos będzie nieważny, jeśli znak "X" pojawi się przy nazwiskach kandydatów z różnych list.

Wszelkie znaki, przekreślenia, czy znak "X" postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktowane będą jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu, podobnie jak wszelkie inne znaki postawione w kratce.

