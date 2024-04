czytaj dalej

11 turystów z Polski zostało rannych w wypadku busa, do którego doszło w niedzielę w okolicy gruzińskiego miasta Choni - przekazało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dwójka najciężej rannych Polaków została przewieziona do szpitala w Kutaisi. "Wysyłamy dziś Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej do Gruzji, żeby ocenił stan Polaków poszkodowanych w wypadku busa i ustalił możliwości bezpiecznej ewakuacji do Polski" - poinformował szef kancelarii premiera Jan Grabiec.