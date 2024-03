Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. W czasie głosowania obowiązywać będzie cisza wyborcza, która rozpocznie się już dzień wcześniej. Podczas jej trwania nie wolno między innymi zachęcać do głosowania na kandydatów. Za złamanie ciszy wyborczej grozi wysoka kara.

7 kwietnia wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików województwa, a w przypadku Warszawy również radnych dzielnic. Tam, gdzie pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia odbędzie się druga tura. Głosowania będą trwać od godz. 7:00 do godz. 21:00, jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych go nie przedłuży.